У нашей зубастой хищницы очередной постнерестовый жор. Как этим воспользоваться?

Отдохнув после выполнения своих детородных функций, в мае голодная щука начинает усиленно питаться.

Щучий экшн конца весны

Если исходить из того, что каждый охотник знает, где сидит фазан, то каждый щукарь знает, когда, где и как ловить щуку в разное время года и даже в разные месяцы. Потому что у нее свой календарь и свои причуды. Что всегда учитывают щукари-мэтры, ведающие о повадках и капризах этой красавицы на каждом конкретном водоеме. Именно на конкретном водоеме, поскольку место обитания зубастой - это ее страна, в которой рыбий народ живет по традициям и законам своегосамостоятельногогосударства. А потому получается, что в тех водоемах, где весной лед будет таять быстрее, раньше начнется и щучий нерест, а соответственно, и посленерестовый клев. И наоборот, на иных водоемах щучьи сроки совсем другие. Так что неудивительно для опытного щукаря то, что на одном озере хищница может начать активно питаться после нереста уже в начале мая, а на другом только в конце.

Таких щук Сергей Тидин ловит на Тоболе в районе Введенки / Фото предоставлено членами группы Fishkosta

Я же сейчас здесь буду писать о том общем, что характерно для щучьего народа в целом и не зависит от водоема. Итак, после короткого, но интенсивного преднерестового жора остроносой зубастой мамочки в ее аппетите наступает пауза длиной примерно в месяц: она сначала нерестится, а потом медленно приходит в себя после стресса. Если исходить из того, что в этом сезоне при ранней теплой весне наша щука начала нереститься примерно с середины апреля, когда стали появляться береговые закрайки (на торгайских водоемах раньше), то как раз сейчас, в последней декаде мая, можно начинать на нее успешную охоту.

Первыми, как и положено, приходят в себя самцы: уже через недельку после завершения основного нереста они начинают жировать. Мамочки, которые при нересте испытывают куда больший стресс, отдыхают дольше. Но голод берет свое, и истощенная роженица выходит на охоту. Сил у нее еще не так много, а потому охотится она под лозунгом «большому куску рот радуется»: чем больше белка можно получить за одну атаку, тем лучше. То есть старается ухватить рыбку покрупнее.

Сроки постнерестового жора, который длится до трех недель, могут отличаться даже в пределах одного региона. Что опять же необходимо учитывать. Потому, угадав со временем ловли на Убагане, можно не попасть на клев на Верхнем Тоболе.

Живца везем с собой

Не раз тот или иной щукарь убеждал меня в том, что голодная щука без разбора кидается на все, что движется в водоеме. Знаю многих, кто уже сейчас охотится на щуку со спиннингом, используя и крупные воблеры натуральной расцветки, и джиги, и блесны. Спиннингисты находят береговые бровки, свалы, заводи или любое изменение рельефа дна в пределах досягаемости заброса и целенаправленно его облавливают.

Мы же с Сабанеем начинаем свой щучий сезон, предлагая хозяйке водоемов непременно ее излюбленный деликатес - живца. Потому что знаем: в это время изможденной щуке остро необходим белок и не только для того, чтобы насытиться, но и чтобы быстрее восстановиться. Но не брезгуем и спиннингом. Пока я в почетном карауле сторожу тяжелые щучьи удочки с живцами, Сабаней галопирует по берегу, меняя спиннинговые насадки.

А это летний улов Серика Сейдалина с озера Солдатское / Фото предоставлено членами группы Fishkosta

Живца-карасика ловим заранее на тобольских старицах, везем его в канистре с работающим на батарейках компрессором. В жаркие дни опускаем в воду карасю хладоэлементы. Так с комфортом он может ехать и за 1 000 км. Предвижу, что кто-то из рыбаков сейчас покрутит у виска: «Какая дурость возить живца с собой, когда его летом легко можно поймать, если не на удочку, то на «косынку». Возражу, опираясь на собственный опыт. В некоторых водоемах, таких как Речное, Талы, Сарыколь, Мазарево, торгайских озерах, живца вообще не поймать. На других его много, но ведь и ловить этот деликатес не три минуты. Несколько раз и на Убагане, и на Тоболе, приехав на щучью рыбалку затемно, мы добывали живца не сразу, упустив время самого клева зубастой. С тех пор без живца летом на щуку не ездим.

А теперь о самом процессе. Он не менее азартный, чем спиннинговая рыбалка, но, конечно, менее динамичный: не надо бесконечно топать по берегу или нарезать километры на лодке. Устанавливаешь 2-3 удочки в щучьих местах на пяти-шестиметровом расстоянии одна от другой и с удовольствием под хор пичуг созерцаешь большие ярко-алые поплавки. А потом, когда вдруг один из них заволнуется и пулей ринется в сторону, встрепенешься и, ухватив удочку, сразу почувствуешь силищу достойного соперника. Помимо удочек, с удовольствием летом мы с Сабанеем ловим щуку на кружки, а в последнее время излюбленными и очень уловистыми у нас стали дедовские снасти-рогатки. Их можно устанавливать двумя способами. Привязать прут к двум пучкам тростника так, чтобы он был параллелен воде. А в центре жерди разместить леску с грузилом и живцом на тройничке. Сабаней еще и колокольчик к пруту пристегивает. Но можно такой прутик с леской и живцом воткнуть в дно. Вот только желательно привязать его к тростнику, дабы позарившаяся на деликатес зубастая, не утащила добычу вместе со всей снастью. На такие снасти мы успешно ловили щуку с мая по октябрь прошлого сезона на Итсары и Мазарево. Ставим 5-6 таких рогаток и за световой день ловим на них 3-4 двух-трехкилограммовых щучек. Причем по паре щук может попасться на одну и ту же снасть. Конечно, выставлять такие рогатки надо не где попало, а в местах возможной щучьей охоты, которые может вычислить опытный щукарь. Мы же после каждой такой рыбалки оставляем жерди в тех местах, где ими интересовалась хищница, и переставляем пруты, которые не работали, в другие места.

Конечно, такая рыбалка требует больше усилий и времени на подготовку, нежели оснастка удочки или спиннинга. Сабаней подбирает и режет такие двухметровые прутики-рогатки в зарослях ивняка на берегу Тобола, затем обязательно заостряет концы и только потом подвязывает к ним леску с грузилом и тройником. Готовые снасти привязываем к дугам на крыше автомобиля и так доставляем их к месту, а после рыбалки оставляем свои палки с оснасткой на водоеме. Правда, не всегда в свой следующий приезд они нас там ждут. Но это уже другая тема, она совсем не про рыбалку.

Клев-инфо