Костанайский тренер - о том, как в Сербии развивают один из самых популярных видов спорта

Наш гость - Сергей КУДЕНКО, игрок сборной Костанайской области по баскетболу 1970-1980-х годов, известный в свое время тренер ДЮСШ, чей воспитанник Юрий Леонов играл за молодежную сборную Советского Союза и был участником чемпионата Европы. Причем легендарный американский баскетболист, олимпийский чемпион, игрок «Бостон Селтикс» Ларри Берд назвал Леонова во время турне по Америке «Мистер Бросок». Сергей Куденко всю жизнь задавал себе вопросы: почему между нашим и югославским баскетболом стена? Почему рушится стена между югославским и американским баскетболом? В чем причина прорыва баскетбола в Сербии и в других балканских странах? Самому поискать ответы на свои вопросы, посмотреть один из лучших баскетболов мира изнутри получилось, когда он ушел на пенсию.

Сергей Куденко с известным сербским тренером Синишей Савовичем / Фото из личного архива

Правда, при первой попытке осенью прошлого года к разговору на сербском языке он еще не был готов. Вторая попытка оказалась более успешной. А знакомство с сербским баскетболом началось в первое же белградское утро, когда Сергей вышел в соседний двор и сел на лавочку отдохнуть после тяжелой дороги.

- На баскетбольную площадку подошли двое ребят лет 10-12 и, размявшись, начали играть в стритбол, - рассказывает Куденко. - Никто не хотел уступать. Когда силы у одного заканчивались, он падал на площадку и отползал на травку рядом, другой присоединялся к нему. Через несколько минут игра продолжалась. И так с небольшими перерывами чуть больше часа. К чему такие подробности? Потому что это один из «секретиков» баскетбола Сербии. Почти в каждом дворе висит кольцо, и желающих всегда очень много. Я бы назвал это «баскетбольной Бразилией». Хотя футбол в Сербии, может, и любят больше баскетбола. Организованный баскетбол начинается здесь с 8-9 лет. У нас есть школьные учебники по истории, химии, физике, а в Сербии есть учебник… по баскетболу, в котором 3 ступени по 4 года. В группе начальной подготовки 20-25 мальчиков и девочек. Один тренер ведет тренировку, другой смотрит за порядком. Упражнения выполняются молча минут 40. Учебный год подходил к концу, и результаты работы были уже видны. В конце тренировки - игра, где дети просто выплескивают оставшуюся энергию. Причем в начальных классах даже бросок не дается. При любых учителях, при любых учениках четко отработанную систему испортить невозможно. Упражнения усложняются, но общее направление прослеживается. В любом случае из многих тысяч желающих появится или Йокич, или Дончич. Это второй «секретик» сербского баскетбола. На разных этапах влиться в эту систему пробовали и двое костанайцев. Андрей Иванов, начинавший тренироваться в «Тобол Юниор», учился в баскетбольной гимназии под Белградом четыре года. В системе, где собирают одаренных детей со всей Европы, чтобы после подготовки отдать их в аренду, был и один из лучших на сегодня казахстанских баскетболистов Антон Пономарев.

- В чем же причина нашего отставания от европейского и американского баскетбола?

- Ровно 20 лет назад, когда я спросил возглавлявшего национальную сборную СССР Александра Яковлевича Гомельского, в чем уступали советские баскетболисты американским во время турне по Америке, он ответил: «Они были цепче нас». Позже, когда я рассказал свою систему подготовки сербскому тренеру Ратко Йоксичу, он показал три пальца и накрыл их ладонью: координация, равновесие и концентрация, она же цепкость - основы техники баскетбола. Тогда мы разговаривали часа три на разных языках, но поняли друг друга. Больше об этом за всю жизнь я ни с кем не разговаривал.

О концентрации в наших баскетбольных кругах не знают. А ведь это умение перестраивать свое тело в воздухе, напрягать и расслаблять отдельные части в зависимости от ситуации. К примеру, при выполнении броска в прыжке идет боковое столкновение с защитником. Та часть тела, которая в контакте с игроком напряжена, - концентрация 90%. Остальная часть расслаблена (30-40%) и перемещается в сторону предполагаемого движения. Расслабляется блок и идет отталкивание от защитника. Координируясь, тело находит равновесие и выполняет повторный бросок - концентрация всего тела 20-30%. И так можно несколько раз за один прыжок. В левой височной части головы есть центр, отвечающий за концентрацию. При напряжении его сигнал проходит в солнечное сплетение и оттуда по всему телу. Напряжение можно усиливать или расслаблять по ситуации и выполнять в воздухе любые действия. Все это воспитывается до определенной степени. Но есть и более простой способ найти Сергея Белова, Никоса Галлиса или Дражена Петровича - сидеть и ждать, когда они с неба спустятся к нам.Попытки организовать поиск талантов у меня были, но, когда я написал план работы на шесть лет в Федерацию баскетбола Казахстана, ответ был: «Откуда ты это переписал?»

- А как проще объяснить механизм всего описанного?

- Если проще: вылетают в воздух два тела. Одно может сделать 3-4 действия в воздухе. Другое может менять положение тела сколько угодно. Это разница между нашим и сербским баскетболом. Там целенаправленно готовят тело 12 лет каждую тренировку, и со стороны легко отличить в воздухе элегантное пластичное тело от «дерева», которое вылетает рядом.

- Какие интересные встречи были у вас в поездке?

- Очень интересной получилась встреча с тренером молодежных сборных Сербии и Словении Драгомиром Вукичем. Я спросил его, чем отличается мужской баскетбол от женского. Ответ был: «Размером груди». Мы сошлись на том, что во время броска в прыжке грудь должна быть расслаблена. Он начал в подробностях описывать весь механизм… Но его ждали дома, а мне предстояла долгая дорога домой.

Сергей Куденко рядом с первым баскетбольным колледжем Белграда / Фото из личного архива

Самую вкусную часть баскетбольного пирога Сербии я оставил напоследок. За 200 км поехал в Сомбор для встречи с первым тренером серебряного призера Олимпиады-2016 Николы Йокича. Там сказали, что Синиша Савович не работает уже лет пять. Пришлось искать его через социальные сети, и удалось найти. Оказалось, что он открыл Академию индивидуальной подготовки и работает один. На следующий день я был приглашен на тренировку 20-летней надежды сербского баскетбола Игоря. Упражнения меня поразили, как и все увиденное ранее. Но одно упражнение особенно: ведение двумя теннисными мячами с перемещениями. До сих пор для меня это сон. После тренировки я попросил Савовича поработать с Игорем минут 20. Синиша смотрел со стороны, не сказав ни слова. Но самое интересное было впереди. Во время дороги домой мне пришло сообщение: «Спасибо за бросок, который ты дал!» Понял, за что спасибо, только дома. Во время последней игры четвертьфинала NBA Крис Пол сделал 14 попаданий из 14 бросков с игры. 10 из них он забросил скорострельным броском со смещением, который я показал Игорю. Было приятно ощущать, что баскетбол, который знаешь ты, понимают на другом конце планеты. А дома порой почитают, посмеются, и все останется по-старому. Мы превратились в ремесленников, ушедших на сезонный заработок. Нас учат играть на родине сербы 20 лет, а мы не можем извлечь из этих уроков истину баскетбола и футбола.

- А как вы оцениваете бросковую подготовку игроков костанайского «Тобола»?

- Когда капитан «Тобола» и игрок национальной сборной Шаим Куанов начал забрасывать мячи из нестандартных положений - с отклонением, в падении, я спросил у него, как он дошел до таких бросков? Его ответ был таков: «Просто так получается». Упражнения даются хорошие, но результата их воздействия никто не знает. Было бы больше моментов и больше очков, если бы давался механизм управления телом в воздухе. По броскам только у Павла Ильина нет проблем. Он берет мяч и «кладет» его в кольцо. У остальных игроков много лишних движений во время броска, снижающих процент их реализации. Я мог бы у каждого назвать причины ошибок и подсказать, как исправить их. Мне интересно было бы поработать с Рустамом Валиевым, из него можно слепить хорошего снайпера. За два-три месяца можно повысить процент попадания из-за дуги и увеличить общую результативность за игру.

Но это вряд ли возможно. В написанной истории костанайского баскетбола нет ни игрока, ни тренера Куденко Сергея. Придется ехать в Сербию и учить броску сербских мальчишек.

Сербы - очень добрый и приветливый народ. После известных событий много русских и украинцев оказалось в Белграде. По-разному к ним относятся в Сербии. Но, когда я говорил, что из Казахстана, мне жали руку и хлопали по плечу.

- Спасибо, Сергей Николаевич. Думаю, разговор услышит руководство БК «Тобол» и даст вам шанс доказать свои умения и навыки на деле. Это вызов и вам, и «Тоболу». Если это получится, мы будем считать себя причастными к будущим победам костанайской команды.