Куда пойти с 26.05 по 01.06
Потехе - час!
|
Заведение
|
Дата и время
|
Что состоится
|
Областной театр кукол
ул. Перронная, 20,
тел.: 90-10-29, 90-11-39
|
28 мая, 12.00
|
«Нужно быть нужным», Д. Кусаинов, Х. Булибеков
|
29 мая, 12.00, 14.00
|
«Гусенок», Н. Гернет, сказка
|
Областной казахский театр драмы им. И. Омарова,
ул. Тауелсиздик, 144,
тел.: 54-11-51, 54-39-56
|
29 мая, 17.00
|
«Темір қатын», Ш. Башбеков, комедия
|
31 мая, 18.30
|
«Алаштың Ахметі», Ө. Ахмет, драма-элегия
|
Областной русский драматический театр
ул. Баймагамбетова, 191,
тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)
|
27 мая, 18.00
|
«Про100art», театральное представление
|
28 мая, 12.00
|
«Не хочу быть собакой», по мотивам народных сказок
|
29 мая, 12.00
|
«Как Кощей женился», Ю. Боганов, сказка
|
Областная картинная галерея
ул. Алтынсарина, 113,
тел.: 50-20-32, 50-28-88
|
До 27 мая
|
Юбилейная выставка Олега Кускова «Под знаком Водолея». 1-й этаж
|
В течение месяца
|
Выставка работ учащихся художественной школы им. А. И. Никифорова «Дети рисуют мир». 2-й этаж
|
Областная филармония им. Е. Умурзакова
мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy,
тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02
|
25 мая, 19.00
|
Концерт Төреғали Төреәлі
|
28 мая, 15.00
|
Концерт «15 лет в кругу друзей». Совместный проект в рамках года детей областной филармонии и детского театра танца «Зорянка»
|
Костанайская областная универсальная научная библиотека им. Л. Н. Толстого
ул. Алтынсарина, 111,
тел.: 50-03-54, 50-06-71
|
В течение месяца
|
Выставка «Прикоснись к искусству», приуроченная к 85-летию члена Союза художников РК Николая Торшина
Материалы номера
пожалуйста зарегистрируйтесь.