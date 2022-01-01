Вещание трех ведущих российских телеканалов будет прекращено в Европе в рамках шестого пакета санкций. Нужно ли властям Казахстана последовать этому примеру? Да. Поток пропаганды стал средством промывания мозгов казахстанцев.

Да. Политика ведущих российских СМИ противоречит Уголовному кодексу РК.

Нет. Российское ТВ все равно будут смотреть через спутниковые тарелки.

Нет. Запрет вещания российских СМИ противоречит принципу свободы слова.

