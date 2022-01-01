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Куда пойти с 26.05 по 01.06

Потехе - час!

Заведение

Дата и время

Что состоится

Областной театр кукол

ул. Перронная, 20,

тел.: 90-10-29, 90-11-39

28 мая, 12.00

«Нужно быть нужным», Д. Кусаинов, Х. Булибеков

29 мая12.00, 14.00

«Гусенок», Н. Гернет, сказка

Областной казахский театр драмы им. И. Омарова,

ул. Тауелсиздик, 144,

тел.: 54-11-51, 54-39-56

29 мая17.00

«Темір қатын», Ш. Башбеков, комедия

31 мая18.30

«Алаштың Ахметі», Ө. Ахмет, драма-элегия

 

Областной русский драматический театр

ул. Баймагамбетова, 191,

тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)

27 мая18.00

«Про100art», театральное представление

28 мая12.00

«Не хочу быть собакой», по мотивам народных сказок

29 мая12.00

«Как Кощей женился», Ю. Боганов, сказка

Областная картинная галерея

ул. Алтынсарина, 113,

тел.: 50-20-32, 50-28-88

До 27 мая

Юбилейная выставка Олега Кускова «Под знаком Водолея». 1-й этаж

В течение месяца

Выставка работ учащихся художественной школы им. А. И. Никифорова «Дети рисуют мир». 2-й этаж

Областная филармония им. Е. Умурзакова

мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy,

тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02

25 мая19.00

Концерт Төреғали Төреәлі

 

28 мая15.00

Концерт «15 лет в кругу друзей». Совместный проект в рамках года детей областной филармонии и детского театра танца «Зорянка»

Костанайская областная универсальная научная библиотека им. Л. Н. Толстого

ул. Алтынсарина, 111,

тел.: 50-03-54, 50-06-71

В течение месяца

Выставка «Прикоснись к искусству», приуроченная к 85-летию члена Союза художников РК Николая Торшина