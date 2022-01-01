Кулинарная шутка с ревенем

Сейчас толстенькие розоватые стебли этого растения прямо просятся на стол. Сочные, не успевшие огрубеть, они хороши будут и в виде первого варенья, и в компоте, и как начинка для сладких пирогов и пирожков. Правда, есть один нюанс. Стебли ревеня очень сочные. И если класть их в начинку сырыми, то она будет очень водянистой. Поэтому ревень советуют сначала запечь. Надо порезать стебли, предварительно удалив грубые жилки, на куски длиной 7-8 см. Посыпать сахаром и запечь на медленном огне, лишняя влага выпарится, ревень размягчится и станет кисло-сладким. Остудить и использовать в качестве начинки для пирогов и пирожков.

Мы вот так его однажды запекали, потом взялись пробовать, достаточно ли сахара. Заспорили. И в итоге умяли начинку без всяких пирогов. Вкусная получилась.

Кстати, и варенье выходит отменное. Ревень зачистить, мелко порезать, засыпать сахаром, дать постоять часа 2-3, потом варить как обычно. Можно добавить ванильного сахара, лимонной цедры, пару ломтиков имбиря. На килограмм ревеня - килограмм сахара, можно и поменьше. Но если на зимнее хранение, то придется закатать.