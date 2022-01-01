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Сделали недавно мне подарок. От души. И явно зная мои пристрастия. Я большой любитель мяса. Особенно жалую способы приготовления, не отнимающие много времени. Люблю зажаренные в сладковатой глазури ребрышки, отбивные, стейки. Вот с учетом этого мне и был преподнесен тендерайзер.

Свинина после иглоукалывания оказалась мягкой /Фото Доры ГОЛОДНОЙ

Такое название написано на коробке. А в натуре это приспособление для обработки мяса методом глубокого накалывания. Оно разрыхляет его, и это хорошая альтернатива отбиванию. Давным-давно, еще до чтения откровений великих шеф-поваров я эмпирически пришла к выводу, что молоток, конечно, размягчает любой неидеальный ломоть, но одновременно и уплотняет структуру мяса. Когда нужно из куска свинины сделать полупрозрачный блин для рулетика-завиванца, отбивание - самое то, но, если хочется просто кусок мягкого мяса с корочкой, используйте иглы.

Дома у нас папа много лет назад изготовил нечто подобное сам - из трех винных пробок, соединенных между собой, в которые были вогнаны толстые швейные иглы. Приспособление венчала пластиковая ручка от сломанной толкушки. Мы долго пользовались этой штукой, хотя мыть ее было неудобно, иголки часто вылетали, пробка быстро начинала крошиться. Потом самоделку заменил пластиковый валик с металлическими шипами, но его работа все-таки была довольно поверхностной, либо прокатывать его по мясу надо было с изрядной силой. Так что пока тендерайзер с его выдвижными острыми и толстыми иглами нравится мне больше всего. Правда, и его мыть не очень удобно, но наловчиться можно.

Конечно, если вы жарите ломти свиной шейки или стейк из мраморной говядины, обработка ни к чему. Мясо шикарно само по себе. Но если куски с уплотнениями или совсем постные и потому жаждут маринования, то иглоукалывание вам в помощь.

Я его опробовала на так называемой карбонадной части свинины, откуда нарезала постных медальонов. Наколола и замариновала двумя способами. Без подкислителей, потому что рассчитывала на недельное хранение в холодильнике. Мясо было свежим, не размораживалось. Одни куски впитывали луковый сок с перцем и лаврушкой плюс немного оливкового масла. Другие - азиатскую смесь: имбирь, чеснок, острый перец, соевый соус, кунжутное масло. Мясо получилось очень удачным.

Еще я накалывала и мариновала крупные куриные филе. А также обработала кусок свинины перед запеканием. Сначала обсушила, затем намазала смесью из специй, соли и растительного масла, а потом густо наколола кусок на всю длину игл, то есть сантиметра на три. В итоге часть специй и соли оказались внутри мяса. Результат мне тоже понравился.

Помогает тендерайзер мариновать грибы, кабачки, баклажаны для овощного шашлыка. Нарезать овощи крупными кусками, наколоть и щедро полить маринадом из яблочного уксуса, чеснока, душистых трав. Ароматная смесь хорошо впитывается.

Кстати, крупные куски мяса для шашлыка можно разложить на противне, провести сеанс иглоукалывания, а потом добавить маринад.