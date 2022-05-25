В 122-м туре участвуют три ребенка из многодетных семей

Два участника должны в июне поехать в иногородние клиники, чтобы поправить здоровье, один будет проходить реабилитацию в Костанае. Их родителям очень сложно собрать необходимые для этого суммы, мы надеемся на помощь наших читателей и постоянных спонсоров.

Не потерять достигнутое

Семилетний костанаец Жанторе ЕРКАБЫЛ в третий раз становится участником «Нужных денег». У него ДЦП, как и у большинства участвовавших в нашем благотворительном проекте детей. Кроме того, на МРТ была выявлена атрофия мозжечка. Одно время ребенка мучили эпилептические приступы, но с этим врачам удалось справиться, и сейчас в этом плане Жанторе находится в стойкой ремиссии более двух лет.

Врачи рекомендуют Жанторе пройти 5 курсов реабилитации без перерыва / Фото из архива Динары ЕРГАЗИНОЙ

При всей тяжести диагноза у Жанторе есть перспективы на значительное улучшение состояния. Он уже научился сидеть, ползать в положении сидя и даже шустро путешествует по квартире таким образом. Мальчик понимает все, что ему говорят, откликается на просьбы. На занятиях ЛФК выполняет все команды специалиста. Одним словом, дело сдвинулось с мертвой точки, теперь нужно поддерживать этот прогресс.

- Для нас это огромное достижение, - говорит мама Жанторе Динара ЕРГАЗИНА. - Во время пандемии мы вынужденно пропускали занятия, я переболела ковидом, старшая дочь тоже. Но к остеопату сына водили исправно, сеанс проходил раз в неделю. С января мы продолжили проходить реабилитацию у тех же специалистов, у которых проходили ранее. Врачи сказали, что для лучших результатов нужно пройти без перерыва как минимум 5 курсов реабилитации, включающей ЛФК и остеопата. Наши ресурсы уже истощены, мы не сможем собрать необходимую сумму самостоятельно, поэтому вновь обращаемся в «Нужные деньги» с просьбой помочь нашему сыну. Ему очень нужны 5 курсов реабилитации без перерыва.

Один курс реабилитации стоит 120 000 тенге, соответственно, пять курсов будут стоить 600 000 тенге. Комиссия решила взять Жанторе в этот тур с условием, что при недоборе средств сумма может быть уменьшена. Но совсем отказать в помощи мы не могли.

Жанторе - младший ребенок в семье, его родители воспитывают еще троих дочерей. Доходы семьи складываются из зарплаты папы - 120 000, пособия Жанторе - 100 000 и пособия по многодетности - 50 000 тенге. Понятно, что пособие Жанторе уходит на витамины, лекарства, средства ухода за ребенком. Напряженности финансовой ситуации добавили нынешние скачки цен, из-за которых многие семьи с детьми-инвалидами оказались бессильны оплачивать курсы реабилитации.

Попасть в «Территорию успеха»

7-летняя Сымбат НАДЫРОВА из Костаная тоже страдает ДЦП. К основному диагнозу есть уточнение: правосторонний гемипарез, что означает ослабление двигательной функции правой стороны тела. Такой диагноз поставили девочке в 2018 году, с тех пор она регулярно проходит курсы реабилитации, ведь Сымбат - перспективный ребенок при условии постоянных усилий по оздоровлению. Пока проходила курсы только в Костанае и Рудном. Но этого недостаточно.

Родители Сымбат ожидают очень хорошего эффекта от лечения в Алматы / Фото из архива Алмы НАДЫРОВОЙ

Недавно родители девочки узнали об эффективных курсах реабилитации в алматинской клинике «Территория успеха», в которой работают одни из лучших реабилитологов Казахстана.

- Почему мы хотим свозить дочь именно туда? Я много слышала отзывов об этой клинике, - объясняет мама Сымбат Алма НАДЫРОВА. - Там у многих деток за короткое 10-дневное лечение есть результаты. И есть возможность попасть к врачу-невропатологу, который лечит деток особенным способом. Это доктор Фан из Китая. Он как раз приезжает этим летом. Но там лечение платное, нам не осилить такую сумму. Поэтому мы просим у вас помощи для нашего ребенка.

Доктор Фан - невролог, иглорефлексотерапевт. Он занимается не только реабилитацией детей с ДЦП, но и восстанавливает людей после инсультов и черепно-мозговых травм. Причем использует не только классическое иглоукалывание, но и имплантацию коллагеновых нитей. Про доктора Фана Алма узнала от женщины, которая одна воспитывает внука с ДЦП. Мамы больных детей часто именно так узнают о перспективных методах лечения, делясь опытом друг с другом. Так вот, у той женщины внук после одного курса лечения у Фана стал проявлять интерес к общению, у него появилась речь. Даже тот факт, что ребенок начал махать ручкой при встрече и на прощание, для бабушки, прежде бившейся за его здоровье без результатов, - огромная радость. Она сожалеет, что не знала раньше об этом докторе и много времени потеряла зря.

Родители Сымбат тоже хотят увидеть кардинальные сдвиги в состоянии своего ребенка, поэтому записались на курсы реабилитации в клинику «Территория успеха» на 20 июня. Как раз в этот период там будет доктор Фан. Клиника выставила счет на 285 000 тенге, еще 80 000 нужно на проживание в Алматы. Итого, чтобы Сымбат прошла курсы реабилитации, требуется 365 000 тенге.

В семье - четверо детей, один из них - студент, учится на платной основе. Доходы: зарплата папы - 120 000 тенге, пособие Сымбат - 100 000 тенге. Разумеется, без помощи извне семье невозможно собрать деньги на качественную реабилитацию для Сымбат.

Опять борьба за зрение

Эльдар АЛТАЕВ живет в поселке Сокол Узункольского района. В нашем проекте мальчик участвует впервые. Ему всего полтора года, а он уже перенес три офтальмологические операции.

- Эльдар родился недоношенным, с весом 980 граммов, - рассказывает мама мальчика Эльмира АЛТАЕВА. - В больнице мы пролежали 3 месяца, после узнали, что у сына ретинопатия 5-й стадии. Мы поехали в Нур-Султан, там подтвердили диагноз и направили в Санкт-Петербург.

Спасти зрение Эльдару могут только в Санкт-Петербурге / Фото из архива Эльмиры ИЛАХУНОВОЙ

Эльдар не первый ребенок в нашем проекте с ретинопатией недоношенных, кто оперировался у доктора Дискаленко. Олег Дискаленко - пока единственный офтальмолог на территории СНГ, дающий детям с этим диагнозом надежду на зрение. Операции по Дискаленко не стопроцентная гарантия успеха. Не всегда получается сохранить зрение недоношенным детям, к тому же может не хватить одного оперативного вмешательства и потребуется проводить несколько операций. Все индивидуально и зависит от многих нюансов. К тому же результат проявляется не сразу, надо выждать какое-то время.

Эльдару, кроме уже проведенных оперативных вмешательств, потребуются еще два, как предполагают врачи. На 20 июня ему назначена та самая четвертая операция по методу Дискаленко. На операцию родителям удалось собрать нужную сумму. А вот на полную оплату дороги до Питера не хватает 200 000 тенге. Ехать нужно обоим родителям, потому что Эльмира после двух перенесенных инсультов опасается без помощи мужа отправляться с сыном в дальнюю дорогу. Эльдар - самый младший, пятый ребенок в семье, жить в нынешних условиях большим семьям непросто.

Доходы Алтаевых: зарплата папы - 110 000 тенге и пособие Эльдара - 100 000 тенге.

Дата операции назначена, помогите Эльдару поехать в Санкт-Петербург.

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Помощь, оказанная в рамках 120-го тура