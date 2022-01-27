Дату подорожания школьного питания перенесли, но вопросы остались у родителей и предпринимателей

20 января в социальных сетях появилось сообщение о том, что школьное питание в Костанае подорожает на 60 тенге в день. В отделе образования поспешили успокоить, что новая цена вступит в силу только с 1 апреля. Родителей попросили отнестись с пониманием, пообещав, что эта мера «позволит обеспечить детям сбалансированное и качественное питание». Но этот призыв, кажется, не был услышан. «НГ» попыталась разобраться, чем кормят школьников, сколько это стоит и насколько это полезно для их здоровья.





В школе № 18 буфетным питанием чаще пользуются старшеклассники / Фото Георгия ГОВОРОВА



По цене и качеству

Официально отдел образования объяснил свою позицию в пресс-релизе в Instagram. Причина простая: выросли цены на продукты и коммунальные услуги, а поставщики питания просили помочь.

- После неоднократного изучения данного вопроса совместно с руководителями школ, попечительскими советами и поставщиками питания в декабре 2021 года было принято решение о том, что стоимость питания увеличится на 60 тенге, но не сейчас, а с 1 апреля 2022 года, - отмечается в пресс-релизе. - А до тех пор цена будет оставаться на прежней отметке в 320 тенге.

Однако в комментариях родители все равно негодовали, ведь на этой же неделе правительство решило сдерживать рост цен на продукты.

- Мораторий на поднятие цен на 6 месяцев, - пишет @banshee_elina. - Это продукты первой необходимости, цены на газ и комуслуги. Какое поднятие цен может быть до июня 2022 года? Что за самоуправство? Или январь ничему не научил?

- Браво правительству! - добавляет @elens_aleksandrovna.70. - Сразу они доказали, о ком в первую очередь заботятся. О заключенных в тюрьмах, а не о детях в школах.

Некоторые выражали конкретные претензии к школьному питанию.

- Кормят ужасно в школе № 1, уж пирожки-то нормальные испечь не должно быть проблем у повара, - возмущается @ksenialap.zakaz.usa. - У нас в школе не пирожки, а лепешки черные. Жуть. Дочь купила пиццу в столовой, пришлось выбросить. Пусть до 600 тенге поднимут, но кормить будут нормально детей. А не отходами.

Родители фотографируют горячие обеды и пересылают их в общие чаты / Фото читателей «НГ»

Припомнили костанайцы и слова президента Токаева, который якобы обещал ввести в школах бесплатное питание. Обещание президент действительно давал еще в декабре 2019 года, но относилось оно только к школьникам из многодетных семей и получателям адресной социальной помощи.

Меню перспективное

В теме школьного питания есть несколько «проклятых» вопросов. Кормить или не кормить учащихся горячими блюдами в принципе или достаточно чая с пирожком? Если кормить, то чем именно, чтобы поварам не возвращали полные тарелки? Возможно ли совместить понятия «вкусно» и «полезно» в столовской, как ни крути, кормежке? Нужно ли добавлять школьным столовым денег, чтобы дети там ели охотнее, чем сейчас? Ну и еще один, главный, насколько здоровье ребят связано с тем, едят ли они в школе и что именно едят? Доктора не первый год бьют тревогу по поводу того, что желудочные заболевания очень помолодели.

Горячее школьное питание - норма еще советская. Обусловлена была несколькими причинами. Во-первых, удлинением ежедневного процесса обучения, когда младшие школьники стали постигать науки на пяти уроках вместо трех-четырех, а для старшеклассников нормой стали шесть уроков, а потом и семь. Еще одна причина - пресловутое равноправие, поголовная занятость женщин, которые могли уходить на работу даже не засветло, а затемно, часов в пять утра, как доярки в селах. Неприсмотренные дети отправлялись на занятия без завтрака и полдня потом проводили голодными. Решено было кормить в школах. И традиция держится даже после смены социализма на капитализм.

Кормят учеников частные компании, которые должны быть заинтересованы, чтобы еды у них покупали больше, то есть чтобы она нравилась. При этом сейчас школьное питание в значительной мере унифицировано: отделы образования доводят до предпринимателей примерные рекомендованные меню. Они сезонные: одно зима-весна, другое - лето-осень. И двухнедельные, то есть меню можно чередовать. В принципе, слепо следовать им не обязательно, недаром же они рекомендованы, но придерживаться их идеологии кормильцы обязаны.

А она такова: ничего вредного, острого, жирного, никакого фастфуда. Почти нет блюд без термической обработки, кроме салатов. Поэтому, например, нет там творожка со сметаной и изюмом, который многие дети едят дома с удовольствием. Дома можно, в школе, увы, нет, слишком быстро портится. Запрещены всяческие соленья. Это сообщаем критикам, которые считают, что школьное питание пресновато. Вообще, еда достаточно простая еще и потому, что сегодня полно детей-аллергиков. Добавить в соус для гуляша побольше специй было бы хорошо, но получить потом у кого-нибудь из детей крапивницу - однозначно плохо.

Ну и блюда такие, чтобы уложиться в утвержденную стоимость горячего питания в 320 тенге. Она тоже не догма. Есть школы, где родительские комитеты утвердили сумму чуть выше, чтобы фрукты и натуральные соки чаще были в меню. Но все-все-все здесь очень усредненно, так как школьное население очень разное по семейным доходам.

Кроме того, в школах есть буфетное питание. Как раз для тех, кто не хочет унифицированных обедов, а предпочитает себе что-то выбрать. Так и называется «меню свободного выбора». И несмотря на то, что питание называется буфетным, оно включает салаты, горячую еду: разные супы, борщи, солянки, котлеты, голубцы, рагу, несколько видов гарниров, массу выпечки: как несладкой (хачапури, самса, учпучмаки, слойки с сыром, конечно же, сосиска в тесте - безусловный хит среди школьной еды), так и сладкой. Блюда перечисляем, имея на руках реальное меню одной из костанайских школ. В буфете, таким образом, можно поесть куда разнообразнее, если кошелек позволяет.

«Цены растут быстрее»

Но вернемся к поставщикам. Один из крупнейших в Костанае - производственный кооператив «Сказка» - обслуживает в областном центре и селе Заречное сразу 20 школ. Руководитель ПК Елена ШАМРАЙ в разговоре с «НГ» отметила, что 60 тенге - это совсем немного:

Елена Шамрай: «Мы будем тоже что-то покупать подешевле, искать способы, чтобы выжить» / Фото Георгия ГОВОРОВА

- Новый тариф тоже не покроет наши расходы, потому что цены растут быстрее. Мы будем тоже что-то покупать подешевле, искать способы, чтобы выжить. Дефицита продуктов нет, но нужно обратить внимание на их качество. Конечно, президент говорит, что не будет повышения цен. Но мы же с вами все ходим в магазины и видим реальные ценники. Попробуйте накормить ребенка на 320 тенге. Родителей не интересуют наши проблемы. А ведь нам нужно оплатить не только сами продукты, но и зарплаты персоналу, и коммунальные услуги, и налоги. Ну и зарабатывать нам что-то нужно, мы же частный бизнес. Я считаю: минимум горячий обед должен стоить 400 тенге, но это не от нас зависит.

Шамрай добавляет, что нынешнее меню еще нужно дорабатывать. Например, в нем есть норма, по которой дети должны получать фрукты размером 200 г.

- Вы представляете себе яблоко размером 200 граммов? - спрашивает предпринимательница. - Ребенок, если съест это яблоко, то он уже не захочет больше ничего есть. Или оно, наоборот, останется обгрызенным.

Старшеклассники в основном пользуются буфетным питанием. В «Сказке» пока обещают не повышать на него цены.

Индивидуальный предприниматель Лариса ХОМЕНКО обслуживает в Костанае всего три школы. Онаотмечает, что единое меню, предложенное отделом образования, не покрывается ценой в 380 тенге.

Лариса Хоменко: «Если бы урегулировали цены, то нынешнее меню всех бы устраивало» / Фото Георгия ГОВОРОВА

- Меню составлено по санитарным правилам, а не по ценникам в магазинах, - говорит Хоменко. - Если бы урегулировали цены, то нынешнее меню всех бы устраивало, и цену 320 тенге можно было оставить. До нынешнего момента мы согласовывали меню, а как будет теперь, мы не знаем. Если бы государство убрало с нас хотя бы 50% коммунальных услуг, нам было бы уже легче!

Государство планирует сдерживать цены с помощью продажи торговым сетям продуктов из стабилизационного фонда. Мнения поставщиков питания разделились. Одни ратуют за то, чтобы они тоже могли закупать продукты по льготным ценам. Другие считают продукты из стабфонда товарами низкого качества и сотрудничать с государством таким методом не хотят.

Как в других городах?

В Рудном 24 января провели брифинг по вопросам организации образования. Здесь цена школьного питания варьируется от 290 до 340 тенге в зависимости от возраста школьника. Руководитель отдела образования Темурхан ЖАЙЛИБАЕВ заявил, что цену поднимать не будут. После брифинга уточнили: повышения не будет временно.

- Мы индивидуальных предпринимателей собирали, посчитали статистические данные и решили не поднимать цены, - пояснил «НГ» Жайлибаев. - Предприниматели уже разыграли конкурс на 3 года. Но мы можем каждый год делать пролонгацию договора. Да, предприниматели говорят, что продукты подорожали. Расчеты же нам нужны, у нас таких данных пока нет. Пока у нас ИП работают по старым ценам, но когда мы определимся, как нужно делать, то сможем изменить договор. И, конечно, цену нужно поднимать. Скорее всего, мы будем ориентироваться на Костанай и тоже поднимем цены ближе к апрелю.

- У нас изначально цена была для социальных слоев населения до 320 тенге, для остальных школьников - до 400 тенге, - добавила специалист отдела образования Ирина РОМОНЯК. - Мы, конечно, рекомендуем не поднимать цены. В России есть методика расчета повышения цен на питание в школах, но у нас такой методики нет. Мы берем данные статистики и высчитываем сами разграммовку, цены. Этот вопрос пока открыт.

В Лисаковске цены в январе подняли, но ненамного. Горячее питание теперь стоит от 320 до 375 тенге. Рост составил примерно 30 тенге.

- У нас моногородок, и цены поднимать сложно, - говорит администратор ИП Балыкбаева Гульсум МУСТАФИНА. - В буфете выпечка плюс чай стоят 180 тенге. В целом меню с прошлого года почти не изменилось.

«НГ» обращалась в отдел образования Костаная с просьбой прокомментировать увеличение цен. В пресс-службе ведомства пообещали ответить на все вопросы, но позже. Вопросы к чиновникам остаются и у предпринимателей.

Комментарий эксперта

Перспективное меню на горячее питание учащихся школ Костаная мы попросили изучить и прокомментировать кандидата медицинских наук, врача высшей категории, гастроэнтеролога Владимира ЛОБКОВА.

- Меню составлено очень хорошо, - сделал вывод Владимир Владимирович. - Все корректно как с точки зрения калорийности, так и с точки зрения сбалансированности белков, жиров и углеводов. Выход блюд грамотно разбит по возрастным категориям, по сезонам (лето-осень и зима-весна). Есть два варианта недельного меню, сменяющих друг друга, чтобы рацион не надоел детям. В меню включены супы на мясо-костном бульоне. Единственное сомнение вызвала строчка «Суп картофельный с лапшой домашней» - не указано, на каком бульоне он приготовлен. Соблюдена старая традиция: четверг - рыбный день. Все положительные моменты, которые можно отметить в школьном меню, говорят о том, что составлено оно с учетом медицинских рекомендаций. Единственное, на что нужно обратить внимание, - это меню рассчитано на здоровых детей. Если же среди школьников есть дети с особыми потребностями в питании, то не все блюда им подойдут. Кто-то не сможет есть молочный суп, а кому-то нужно будет с собой приносить специальные булочки, потому что обычные категорически нельзя. Для здоровых детей перспективное меню составлено правильно.

Владимир Лобков добавил, что это оценка собственно разработанного меню. Важно, чтобы ему соответствовало качество приготовленных в школьных столовых блюд. Кроме того, имеет значение, насколько в семье приучают ребенка питаться правильно.

Чем кормят в школах Костаная?*

День недели Наименование Выход (в граммах) 6 (7)-10 лет 11-14 лет 15-18 лет Зима - весна, первая неделя Понедельник Каша манная молочная 10/200 10/220 10/250 Хлеб с маслом и сыром 10/15/20 10/20/35 10/20/40 Чай с сахаром 200 200 200 Банан 200 200 200 Вторник Суп картофельный с лапшой домашней 200/25 230/25 250/25 Ватрушка с творогом 80 80 80 Компот из сухофруктов 200 200 200 Хлеб 20 35 40 Среда Плов из мяса говядины 60/25 70/25 80/25 Салат из моркови с раст. маслом 60 80 100 Чай без сахара с медом 200 200 200 Хлеб 20 35 40 Яблоко 200 200 200 Четверг Салат из белокочанной капусты с раст. маслом 60 80 100 Котлеты рыбные из минтая 80 90 100 Картофельное пюре. Соус томатно-сметанный 130/15 150/15 180/15 Сок натуральный 200 200 200 Хлеб 20 35 40 Пятница Салат из отварной свеклы с раст. маслом 60 80 100 Гуляш из мяса курицы 60 80 100 Макаронные изделия отварные 100 130 150 Кисель плодово-ягодный 200 200 200 Хлеб 20 35 40 Груша 200 200 200 Зима - весна, вторая неделя Понедельник Суп молочный с вермишелью 200 230 250 Хлеб с маслом и сыром 10/15/20 10/20/35 10/20/40 Чай с сахаром 200 200 200 Яблоко 200 200 200 Вторник Суп гороховый на мясо-костном бульоне 200/25 230/25 250/25 Булочка домашняя 60 60 60 Сок натуральный 200 200 200 Хлеб 20 35 40 Среда Тефтели из говядины под сметанным соусом 60/25 70/25 80/25 Гречка отварная 100 130 150 Кисель плодово-ягодный 200 200 200 Хлеб 20 35 40 Банан 200 200 200 Четверг Салат из свежих овощей с раст. маслом 60 80 100 Минтай припущенный 80 90 100 Картофельное пюре 130 150 180 Компот из сухофруктов 200 200 200 Хлеб 20 35 40 Пятница Гуляш из мяса курицы 60 80 100 Рис припущенный 100 130 150 Чай без сахара с медом 200 200 200 Хлеб 20 35 40 Груша 200 200 200

*Перспективное меню на горячее питание