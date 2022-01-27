Отец травмированной в детсаду девочки уже 9 месяцев пытается привлечь к ответственности виновных

Речь - о качелях, установленных на территории яслей-сада № 27 Костаная, которые «погорели» на небезопасной конструкции. Она стоила серьезных травм как минимум двум малышам. При приемке качелей недостатков не заметила целая комиссия, состоящая из подрядчика, директора детсада, представителей авторского и технического надзора. Отец пострадавшей девочки до сих пор не может добиться расследования инцидента правоохранительными органами, чтобы наказать виновных. А также выяснить, куда почти сразу после несчастного случая с территории детского сада исчезли все качели стоимостью несколько сотен тысяч бюджетных тенге?

Качели с отпиленными трубами сейчас находятся в подвале яслей-сада № 27 / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Потенциально опасная конструкция

Пятилетней Есении Егоровой размозжило палец качелями-балансиром 22 апреля 2021 года во время прогулки в детсаду. Двое других детей качались на качелях, девочка подошла к центру конструкции и захотела ее остановить, взявшись за трубу.

Палец Есении Егоровой после травмы изменил форму / Фото Александра ЕГОРОВА

- На качелях неправильно установили упор-ограничитель, - считает отец девочки Александр ЕГОРОВ. - В таком возрасте детям все интересно, все нужно потрогать руками, любой ребенок мог подсунуть руку под трубу, которая раздавила бы палец. В этот день пострадал еще один ребенок из-за неправильной установки ограничителя. Об этом мы узнали в больнице, когда вместе сидели в очереди.

По словам Егорова, у мальчика был перелом пальца, но его родители от претензий отказались. Есении Егоровой врачи наложили несколько швов и констатировали средний вред здоровью, что тянет на уголовный иск. Однако суд по сей день не принял заявление.

Александр Егоров сразу сделал фото небезопасной конструкции / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

- Заявление в прокуратуру я подал в тот же день, рассказал все подробности, заявление приняли, но позже пришел отказ в его регистрации в Едином реестре досудебных расследований, - пояснил «НГ» Егоров. - Судиться решил, потому что меня возмутил факт установки потенциально опасных качелей на территории детского сада. Ладно, если бы ребенок мимо проходил и сам ударился или еще что-то, но, когда сама конструкция настолько опасна, что из-за нее может пострадать еще не один ребенок, это недопустимо. И моя дочь получила не просто ссадины или ушибы, а очень серьезную травму.

В письме, которое подписал и. о. начальника управления Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК по Костанайской области Азамат ШОНОВ, сообщается: «По заявлению Егорова о принятии мер в отношении ГУ «Отдел образования Костаная» и подрядной организации, выполнявшей работы по реконструкции и установке качелей на территории детского сада № 27, по факту получения телесных повреждений несовершеннолетней Егоровой 2016 г. р. принято решение об оставлении без рассмотрения и списания в номенклатурное дело. Изучением материала номенклатурного дела установлено, что в данном случае отсутствует состав какого-либо уголовного правонарушения. На основании изложенного причин для регистрации обращения Егорова в ЕРДР не имеется».

А был ли сертификат качества?

Далее в ответе сказано, что управление образования рассмотрело заявление Егорова «с принятием мер в пределах своей компетенции». Подробный ответ по результатам проверки представил Егорову заместитель руководителя управления образования Асет АЙСИН (сейчас он уже не занимает эту должность - «НГ»),признав,что качели-балансир приняли без сертификата качества. И не одну такую конструкцию, а девять!

Рекомендацию о приостановлении эксплуатации качелей дал отдел образования акимата Костаная / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

- В 2020 году в яслях-саду № 27, расположенном по ул. Мирошниченко, 1, проведен капитальный ремонт здания, а также благоустройство прилегающей территории, предусматривающее монтаж качелей, - сообщил Айсин в письменном ответе. - По результатам ремонтных работ ответственными лицами (представители подрядной организации ТОО «ПАН-Строй» - Потапова, заказчика - Травкина, технического надзора ТОО «DS&V» - Жумекенова, авторского надзора ТОО «Павлодарский проектный И.Ц.» - Жауханова) подписан акт приемки в эксплуатации от 22 декабря 2020 года, зарегистрированный в органах юстиции. В целях выяснения обстоятельств, повлекших травмирование вашего ребенка Егоровой Есении, управлением образования была создана рабочая группа. В ходе посещения детского сада и осмотра конструкций, а именно качелей-балансира малых, ставших предметом несчастного случая, установлено, что конфигурация ограничительной конструкции выполнена в нарушение нормы УСН РК 8.02-03-2017, отсутствуют сертификаты качества на данное изделие.

Айсин добавил: допустившая несчастный случай воспитатель группы «Балапан» Азанбаева «привлечена к дисциплинарной ответственности в виде выговора».

- Самое интересное, что претензий к воспитателю у нас не было и нет, - недоумевает Александр Егоров. - Мы ее прекрасно понимаем, у нее куча детей, за всеми не уследишь. Главная претензия - как целая комиссия приняла 9 качелей с нарушением конструкции и без сертификата качества? На этот вопрос мы до сих пор не получили ответа, потому что в подаче иска в суд, чтобы разобраться в этом деле и привлечь виновных, нам отказывают. И заявление в прокуратуру я подавал не на воспитателя или директора детского сада, а на подрядчика и отдел образования. Мне по сей день непонятно, как директор сада, у которой педагогическое образование, могла принимать качели в эксплуатацию? Считаю, что здесь больше вины подрядчика и отдела образования...

Вопросы по поводу приемки качелей «НГ» адресовала ответственным лицам, которых установила рабочая группа управления образования.

Директор ТОО «ПАН-Строй» Алексей ПОТАПОВ считает, что это «обычная рабочая ситуация».

- Сертификат качества на качели-балансир мы предоставили, без него их бы не приняли, - заверил он. - Конструкция была безопасной, это подтвердили и авторский, и технический надзор. Мы поставили то, что заказывали. Все их приняли. Какие к нам претензии? Но, так как ребенок повредил руку, нам сделали замечание, мы выполнили свои гарантийные обязательства - передали качели по требованию заказчика. Вот у вас ворота висят, они же безопасные, но, если вдруг на кого-то упадут, вы же начнете выяснять, в чем дело, измените конструкцию. Так и здесь. Я предлагал отцу девочки встретиться и все обсудить, но тот отказался.

Потапов не смог вспомнить, в каком городе он покупал качели-балансир и кто в Костанае их переделывал.

«Сейчас они безопасны»

Представитель ТОО «DS&V», осуществляющий технический надзор при принятии качелей, всю неделю был вне зоны доступа. А представитель авторского надзора долго вспоминал, как они этот надзор осуществляли.

Теперь у качелей нет трубок, которые могут придавить руку / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

- Свои полномочия по авторскому надзору мы, вероятнее всего, делегировали другой фирме, - пояснил «НГ» главный инженер ТОО «Павлодарский проектный И.Ц.» Джангир МУКУШЕВ. - На выбор заказчика или поставщика. Кому именно, позже уточню и перезвоню.

Но так и не перезвонил.

Директор яслей-сада № 27 Галина ТРАВКИНА, которая являлась заказчиком работ, сообщила, что не может точно утверждать, был ли сертификат при приемке качелей.

- Это был большой капитальный ремонт плюс благоустройство территории, куча документации. В этом вопросе я полагалась на представителей технического и авторского надзора, у которых есть специальное техническое образование, - пояснила Травкина. - У меня педагогическое образование, я не разбираюсь в конструкциях, поэтому доверяю специалистам. После несчастного случая сертификат качества подрядчик точно предоставил.

На этой детской площадке Есении Егоровой в апреле 2021 года раздавило палец качелями / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

По словам Травкиной, 9 качелей-балансиров установили на территории детского сада № 27 в ноябре 2020 года, их стоимость - около 900 000 тенге. Всего поставили 17 малых архитектурных форм (МАФ) на сумму 5,847 млн тенге. Общая сумма капитального ремонта с благоустройством составила 25 млн тенге. Ремонта здесь не было с 1964 года.

В апреле 2021-го, после того как Есении Егоровой придавило палец, все качели убрали. Директор вызвала представителя ТОО «ПАН-Строй», у которого гарантийный срок на эксплуатацию качелей до 2023 года, рабочие отпилили ограничители на всех конструкциях. Улучшенные изделия директор нам показала: они хранятся в подвале и ждут весны.

- Конструкцию качелей изменили, сейчас они безопасны, - утверждает Галина Травкина. - Я с себя ответственность за несчастный случай не снимаю, но и не считаю, что отвечать за все должна одна я только на том основании, что являюсь заказчиком работ.

Без комментариев

По большому счету директор детсада права. Заработав на благоустройстве территории и переделке здания, подрядчик, представители авторского и технического надзора, то есть специалисты в этой области, в итоге остались в стороне. И, как вообще осуществлялся авторский надзор из Павлодара, не совсем понятно. По словам директора детсада, специалист приезжал несколько раз.

Не при делах осталась и фирма-изготовитель качелей - ТОО «ОптТорг № 1», расположенная в п. Жамбыл Костанайского района. 25 января «НГ» связалась с ее директором Ергали САГИНТАЕВЫМ и попросила прокомментировать, как получилось, что фирма изготовила потенциально опасную конструкцию качелей без сертификата качества на изделие?

На капитальный ремонт яслей-сада № 27 выделили 25 млн тенге / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

- Я в курсе ситуации, мой менеджер вам перезвонит и все объяснит, - коротко ответил «НГ» Сагинтаев.

В течение всего дня никто так и не перезвонил. После повторного звонка Сагинтаеву и напоминания о том, что, в случае непредоставления ответа, мы напишем об отказе от комментариев, директор ответил кратко: «Хорошо».

По сути, абстрагировался от ситуации и отдел образования акимата Костаная - непосредственный «командир» детских садов, которому отец пострадавшей девочки Александр Егоров и адресовал основные претензии. Хотя главный специалист отдела образования Евгений Терентьев (сейчас уже не работает в отделе образования - «НГ») официально рекомендовал директору детского сада «приостановить эксплуатацию качелей до приведения их в безопасное состояние».

В отделе образования пояснили, что в период проведения капитального ремонта яслей-сада № 27 на территории РК действовала чрезвычайная ситуация по коронавирусной инфекции, передвижение по регионам было запрещено, поэтому качели изготавливались в Костанае.

Всего на территории яслей-сада № 27 установили 17 МАФов на 5,847 млн тенге / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

- Фирма-изготовитель ТОО «ОптТорг № 1» имеет сертификат на изготовление МАФ, сертификаты на материалы, из которых были изготовлены качели, - сообщили в отделе образования. - В соответствии с договором для яслей-сада № 27 было изготовлено 17 наименований объектов общей стоимостью 5,847 млн тенге, в том числе 9 качелей-балансиров. В августе 2021 года данные качели в количестве 9 штук были демонтированы подрядной организацией, выполнявшей капитальный ремонт в КГКП «Ясли-сад № 27», для устранения дефекта в конструкции. После реконструкции произвести монтаж качелей не представлялось возможным в связи с погодными условиями (качели были доставлены в ясли-сад в декабре 2021 года). На сегодня дефект устранен и качели угрозы для жизни и здоровья детей не представляют. Качели хранятся в подвальном помещении яслей-сада и будут установлены на игровых площадках в апреле текущего года. Вместе с тем поясняем, что подобные качели-балансиры за 2021-2022 годы, кроме яслей-сада № 27, в дошкольных организациях Костаная не устанавливались.

«Усматриваем коррупционную составляющую»

Мы попытались выяснить у руководителя отдела образования Гульсим УРАЗБАЕВОЙ, почему ответ ее ведомства о наличии сертификата у фирмы-изготовителя качелей разнится с ответом начальства. И спросить, несет ли ее отдел ответственность за случившееся в детском саду. Уразбаева передала через своего секретаря, что свяжется с журналистом «НГ» по мобильному телефону, который мы ей предоставили, но так и не позвонила.

- Я также недоумеваю, почему ответственность за этот случай должны нести только воспитатель и директор детского сада? - прокомментировала ситуацию адвокат Егорова Анна КАКИРОВА. - Считаю, что нужно привлекать подрядчика и представителей отдела образования. И вместе с подзащитным настаиваем на возбуждении уголовного дела, потому что хотим найти виновных. На данный момент мы усматриваем в этом деле коррупционную составляющую, поэтому важно, чтобы дело рассмотрели в уголовном суде.

Разночтения по поводу выводов о нарушениях при приемке качелей-балансира между рабочей группой управления образования и отделом образования, которое утверждает, что сертификаты качества на детское изделие были, так и остаются загадкой. В своем же «государстве» разобраться не могут?

Очевидно, что эти противоречия может разрешить только суд, которого отец травмированного ребенка не может добиться уже почти год. И получается, что ответов как минимум на два извечных вопроса - кто виноват и что делать? - нет по сей день. Ну а пока нет виновных, некому и отвечать. А как известно, безнаказанность порождает еще большую безответственность...