В Костанайской области запускаетсяеще один механизм удешевления продуктов питания

Из существующих сегодня законных - самый жесткий. Утверждение на определенный срок предельных цен. В прошлом году он уже был опробован. Например, утверждалась предельная цена на растительное масло. Эффект был ниже ожидаемого. «Предельное» масло появлялось на полках магазинов редко, разбирали его быстро. Теперь государство замораживает цены на 7 видов продуктов.

Курятина по предельной цене стартовала первой

Сначала в Костанае на совещании сообщили, что постановление № 11245 областного акимата об установлении предельных цен на социально значимые продукты питания начинает действовать 25 января. Потом выяснилось, что дата высчитана неправильно. Механизм стартует 28 января. С этого числа должны начать действовать следующие предельные цены: на капусту белокочанную - не выше 104 тенге, картофель рассыпной - не выше 140 тенге, на морковь столовую - 148 тенге, на лук - 86 тенге, на сахар белый - 289, на масло подсолнечное - 767 тенге. В ближайшие 30 дней (это срок действия постановления) искать в магазинах товары по таким ценам нужно на полках с пометкой «социально значимые продукты».

Кстати, 16 января аналогичное постановление установило предельную цену на курятину - не выше 890 тенге. По такой цене должно продаваться не все мясо кур, а только окорочка.

Такое многообещающее объявление «НГ» прислали из Узункольского района

Это вообще важный для понимания и предпринимателей, и покупателей вопрос - на какой товар установлены предельные цены? Ведь та же зафиксированная розничная цена на капусту сегодня ниже закупочной, если брать ее на Складской.

В Костанае акимат ориентировал предпринимателей на закуп указанных в постановлении товаров из областного стабилизационного фонда.

- Картофель, лук и капусту через этот фонд предоставляет КХ «Тэрра», морковь - КХ «Садовод» - известные в Костанайской области производители овощей. Я видела товар - нормальная вполне капуста, - прокомментировала «НГ» ситуацию руководитель отдела предпринимательства и сельского хозяйства акимата Костаная Илона ТИМОШЕНКО. - И даже если хозяева магазинов работают с другими поставщиками напрямую, тоже можно найти подходящую продукцию. Мы съездили на базу ОРТ, видели там картофель по 120-130 тенге вполне приемлемого качества.

По словам Тимошенко, чтобы произвести закуп в стабфонде, предпринимателям в Костанае надо сделать заявку в отдел предпринимательства и сельского хозяйства. Размер магазина, точнее, размер закупаемой партии значения не имеет.

- У нас уже есть заявки от овощных бутиков, расположенных в микрорайонах, - добавила руководитель отдела.

В районах и городах области заявки для стабфонда аккумулируют тоже отделы предпринимательства.

В редакцию с вопросами обращались владельцы не только костанайских магазинов, которых интересовало следующее: если ты не сотрудничаешь со стабфондом, можешь ли ты вообще не торговать по предельным ценам. Нет, не можешь. Постановление действует на всей территории области. И если ты торгуешь белокочанной капустой нескольких ценовых категорий, должна быть в продаже и по 104 тенге. Картошкой мытой, отборной, в сетках, в пакетах - торгуй по любой цене, но на прилавке должен быть и картофель, который стоит не выше 140 тенге. Вопрос, конечно, выполнимо ли это условие для небольших магазинов? И по какому пути они пойдут: накинут сколько-то тенге на соседние товары с нерегулируемыми ценами или откажутся от продажи капусты-картошки вообще?

Из Узункольского района нам прислали объявление: хозяин магазина в нем процитировал постановление о предельных ценах, сообщил, по каким ценам он закупил овощи, а также то, что поэтому по предельным ценам в убыток себе овощами торговать не будет.

Никто, безусловно, не вправе заставить его. Другое дело, что отказ от реализации каких-то видов товаров тоже чреват. Сегодня покупатель не нашел в привычном магазине картошки, завтра - яиц, а послезавтра он найдет другой магазин.

Социально значимое масло по 3 250 тенге за 5 литров в 10 часов вечера в магазине было

Предельные цены - это самый понятный для покупателя механизм удешевления товаров, ищи их, ориентируясь на ценник. Но в Костанае сейчас еще идет подписание меморандумов с крупными торговыми сетями, которые обязуются продавать социально значимые товары (19 наименований) с торговой надбавкой не выше 3%.

20 января такие меморандумы о сдерживании цен подписали с акиматом руководители супермаркетов «Норма» (и «Бородинский»), «Солнечный», «Астыкжан». Соглашение между местной исполнительной властью и крупными объектами торговли будет действовать в течение первого квартала 2022 года. Аким Костаная Кайрат АХМЕТОВ после подписания соглашений отметил, что подобные будут заключены и с другими магазинами. Процесс сейчас идет.

Выступившие на мероприятии предприниматели говорили о своей социальной ответственности, о готовности в трудные времена «подставить плечо».

- Торговля социально значимыми продуктами никогда не была для нас прибыльной, а нередко даже убыточной. Наценка на социальный хлеб, растительное масло и сейчас достигает 1-3%, на яйца и сахар - 3-5%, а учитывая затраты на доставку, упаковку, оплату труда, у нас наценки и вообще нет, но мы продолжаем торговать, потому что люди нуждаются в этих товарах, - сказала директор ТОО «КВАРД Ltd.» Наталья ЛАПШИНА.

В то же время и. о. директора супермаркета «Астыкжан» Нурлан ЖАНБАТЫРОВ высказал пожелание, чтобы исполнительные органы поработали по вопросам ценообразования и с производителями продуктов питания, от которых торговля получает коммерческие предложения по поставкам товаров.

- Люди считают, что цену магазин устанавливает только из своих соображений. А ведь за нею целая торговая цепочка, - сказал предприниматель.

С производителями власть тоже обещала встретиться.

- Ценообразование у многих вызывает вопросы, - отметил аким Костаная, - возможно, будут меняться какие-то подходы - стабфонд увеличится, субсидии дадут. Может быть. Будем двигаться от квартала к кварталу, поэтому меморандумы на три месяца подписываем.

Фото Галины КАТКОВОЙ