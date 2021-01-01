Задолго до окончания 2021 года было объявлено о повышении пенсий: на 7% солидарной и на 5% базовой. Исходя из постановления правительства, можно было сделать вывод, что годовая инфляция уложится в 5% (пенсия повышается на 2% больше роста инфляции).

А теперь давайте вспомним некоторые сообщения официальных лиц, прозвучавшие в течение года. Председатель Национального банка РК Ерболат Досаев на заседании правительства в середине августа 2021 года заявил, что годовая инфляция в Казахстане достигла рекордного значения за последние четыре года - 8,4%. Основной вклад в годовой прирост цен исходит от продовольственной инфляции.

Вот следующее сообщение: в РК цены на мясо за 8 месяцев выросли на 7,4%. По итогам первого полугодия (2021 г.) потребление баранины сократилось на 10,6%, мяса птицы - на 4,4%.

В октябре 2021 года премьер-министр РК Аскар Мамин на заседании правительства сообщил, что в Казахстане усиливается рост инфляции. Уровень инфляции с 8,7% в августе вырос до 8,9% в сентябре. Ускорение наблюдается по всем компонентам. Основной вклад в ускорение инфляции продолжает вносить рост цен на продукты питания.

20 октября 2021 года Досаев опять заявляет, что продовольственная инфляция в Казахстане ускорилась до 11,5%. Выросли цены на картофель, морковь, свеклу. Мясо подорожало на 10,3%, растительное масло - на 63,1%, сахар - на 32,1%.

Мы уже привыкли к необъяснимым странностям действий власти. И вот 10 ноября 2021 года Досаев сообщает, что годовая инфляция в Казахстане перестала расти. Вот только в магазинах цены продолжали увеличиваться. Тут нас явно обманули. Далее господин Досаев в ноябре 2021 года на пленарном заседании сената при обсуждении трехлетнего республиканского бюджета говорит, что правительство планирует удержать инфляцию на уровне не выше 8,5% по итогам 2021 года.

В начале декабря сообщается, что НБРК ожидает инфляцию 6,0-6,5%. И 24 декабря нам сообщили, что цены снизились на 0,2%.

Допустим, мы поверили в это. Значит, по самому оптимистичному сценарию инфляция по году должна быть 5,8%. Тогда пенсии должны были повыситься на 7,8%, а не на 7%. Тут нас обманули второй раз. И в третий раз, когда пенсии разделили на два вида с разным процентом повышения. Даже тут урвали у стариков несколько сотен.

Выходит, что такое повышение для пенсионеров - как для журавля каша, размазанная лисой на плоской тарелке. Цены-то растут, не останавливаясь. В конце декабря прошлого года агентство Sputnik.kz опубликовало комментарии председателя Агентства РК по защите и развитию конкуренции Серика Жумангарина о возможности повторения сценария с повышением цен на морковь до 700 тенге за 1 кг. По словам главы ведомства, они каждый день выявляли нарушения в крупных торговых сетях. На социально значимые товары там не имели права накручивать больше 15%, но накручивали 20%. А придомовые магазины вообще проверить нельзя из-за моратория. Жумангарин также отметил, что большая часть инфляции в Казахстане появляется из-за нарушения закона предпринимателями.

Так что местную морковь по цене привозных апельсинов нам, видимо, покупать еще придется. Хорошо по этому поводу сказал председатель мажилиса парламента Нурлан Нигматулин: «Если мы говорим о росте экономики, о снижении инфляции, то это должно отражаться на качестве жизни наших граждан. Если этого не происходит, то все проценты - это лишь отчеты на бумаге». К сожалению, у нас так и происходит.

Николай ВОРОНИН, Костанай