И меры приняли… Поставили камеры над подъездами. Но почему-то никто не реагирует из органов, их поставивших, на костры бомжей возле машин жильцов, на беспредел в подъездах этого многострадального дома, когда бомжи умудряются ладно бы просто переночевать, но еще и оставить после себя конечные следы пищеварительного процесса.

Это было предисловие… Теперь самое интересное! Обращения в прессу, в акимат, возможно, были не зря, и случилось чудо! 20 января 2022 года работники КТЭК решили закрыть теплотрассы в нашем дворе. Но почему-то хватило на одну трубу, а на небольшое ответвление в сторону не хватило.

Значит, наши «любимые соседи без прописки» просто немного переедут на шаг и дальше все продолжится. Тот же мусор (кстати, КТЭК за собой старую стекловату не убирает). И снова будем дружно жить с ними в мире и согласии?

То есть нашим правоохранительным органам (они их, этих бомжей, уже знают поименно) все равно? Хотя бюджет зарплату им платит не только за то, чтобы ловить переходящих в неположенном месте пешеходов и штрафовать, но и за наведение порядка во дворах. Есть же курсанты, почему бы не сделать им практику именно в нашем районе?

Я думаю, если регулярно гонять наших «соседей», то можно наконец-то двор превратить в спокойное место для живущих в нем детей, для беременных, для пенсионеров, чтобы они могли посидеть на лавочках (которых нет) и насладиться свежим воздухом, а не вонью от труб. Думаю, после этого весь дом сам выйдет на уборку территории, так как ПКСК этим не занимается.

И почему представители государства с этими гражданами нашей страны ничего сделать не могут (или не хотят)?

Светлана ПОТЕМКИНА, Костанай