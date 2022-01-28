22 декабря 2021 года я приехал с лечения из санатория, но так случилось, что дома поднялась температура и начался кашель. Вызвали врача, сделали ПЦР-тест. Все нормально, назначили лечение. Пришлось до 12 января побыть на карантине, то есть сидеть дома, не выходя на улицу. И вот 20 дней карантина в четырех стенах, без новостей, как назло, поломался телевизор, вышел из строя телефон. И самое главное - кончились таблетки.

Решил сам себя обслужить. Все решил сделать по пути. Вызвал мастера для ремонта телевизора, отнес телефон в ремонт, где мастер сказал, что необходимо заменить симку. Зашел в аптеку, но лекарства в аптеке № 59 не оказалось, сказали, что есть в аптеке напротив «Детского мира». Подумал, что, находясь без воздуха месяц, пройдусь сам. Но не тут-то было.

Дошел до Казпочты по пр. Аль-Фараби, дальше - забор из железобетонных плит и решетка. Проход под охраной полицейских: «Вы куда?» Я сказал: «В аптеку, за таблетками». Полицейские поступили достойно, молодцы, правда, посмотрели на меня. Я показал удостоверение участника Великой Отечественной войны. Да видно было и так. Двигался я со скоростью 200 м в час с двумя скандинавскими палочками. После проверки полицейский провел меня через баррикады, за что я его поблагодарил: «Ты, парень, достойный сын своего народа».

Но обратно меня ожидало совсем противоположное отношение полицейских. Со стороны художественной школы - такой же забор, такой же проход. Охрана 3 человека, а встретил один, дословно: «Ты куда, дед?» Я сказал: «Домой» - «Здесь нет прохода, чего вы здесь стоите, для вас проход по Гоголя или через парк». Я говорю: «Сынок, мне 94 года, да еще после двух операций, лишний шаг ступить тяжело». - «Тогда через парк пройди, будет тяжело, попросишь, тебя пропустят через проход из парка».

Поговорив минут 10, включил скорость 200 м в час, отправился через парк. С отдыхом, по снегу по колено, по нечищенному бурелому, никого рядом не оказалось, кто мог бы пропустить меня, хотя за баррикадами виднелись не менее 10 полицейских. Когда я полз по сугробам, мысленно вспоминал поступок настоящих полицейских, которые не пожалели отдать жизни за людей, настоящие герои. И про себя, чтобы никто не слышал, материл тех, кто заставил 94-летнего деда ползти по снегу. Я подумал, чем я напугал полицейских, которые охраняли калитку к акимату? Своим грозным видом и двумя палочками в руках?

Вспомнилось мне, как 40 лет тому назад был дружинником, общественным автоинспектором. Милиции тогда в городе было совсем мало, зато можно было увидеть в любом конце города дружинников. Но, мне кажется, преступников было намного меньше. А сейчас власти и полицейские сами вызывают огонь на себя. Или только кажется...

Леонид ДЯЧКОВ, Костанай