Об открытом участке теплотрассы в центре двора дома № 56 по ул. Хакимжановой сообщил «НГ» председатель ОСИ Аманжол АХМЕТОВ.

Трубы во дворе дома по ул. Хакимжановой, 56 отдают тепло улице / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

- Трубы открыты прямо возле детской площадки, - рассказал он. - Они заходят в дом, тепло теряется. Открыты уже несколько месяцев. Я, как председатель ОСИ, звонил в КТЭК, просил закрыть жестью, чтобы изоляции на более долгое время хватило. Но пока не добился даже обычной изоляции.

По указанному адресу корреспонденты «НГ» увидели участок двойных труб небольшого диаметра. Они утопают в снегу и явно отдают тепло улице.

Трубы по ул. Козыбаева, 96 хорошо утеплили / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Открытые трубы за домом № 96 по ул. Козыбаева, о которых «НГ» писала две недели назад, работники КТЭК закрыли рубероидом.

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