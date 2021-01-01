Руководитель ТОО Забота Company LTD - о том, каким должен и каким не должен быть розничный фармацевтический рынок

Сегодня аптечная сеть «Забота» - одна из ведущих в Костанае и Костанайской области в сфере розничной реализации лекарственных средств. О том, с чем сегодня сталкивается фармацевтический рынок, по каким правилам он живет - в интервью с исполнительным директором ТОО Забота Company LTD Сергеем АТКИНЫМ.

Наша цель - сделать доступными аптеки сети «Забота» для широкого круга населения области / Фото автора

- Какова цель вашего обращения в редакцию «НГ»?

- В последнее время СМИ публикуют ряд статей о ситуации на фармацевтическом рынке области. Авторы открыто озвучивают проблемы и просят коллег высказаться, не бояться. Задача СМИ - отражать информацию разносторонне, поэтому хотелось бы выразить свою точку зрения, а также в общем рассказать, какой должна быть аптека, а какой не должна.

- А какой должна быть аптека?

- Современная аптека - это сложная структура, в которой потребитель должен получить максимально качественное лекарственные обеспечение и сервис от квалифицированных специалистов. Аптечный бизнес является лицензируемым и очень регламентируемым видом деятельности. Имеется целый свод нормативных актов, которые неукоснительно должна соблюдать каждая аптека. По-другому быть не может, потому что это связано со здоровьем населения. Кроме того, есть международные стандарты аптечной практики (GPP), которые сейчас носят рекомендательный характер, но с 2023 года их планируют сделать обязательными для казахстанских аптек.

- По вашему мнению, каково состояние местного фармацевтического рынка? Какие проблемы вы видите с точки зрения соблюдения стандартов качества и нормативной базы, регламентирующей деятельность аптек?

-Костанайский регион является одним из лидеров в Казахстане по доле аптек, сертифицированных по стандартам GPP. Полагаем, что это во многом благодаря «местным старожилам», которых в последнее время так часто ругают. Понятие качество для аптеки очень обширно. Это не только соблюдение правил хранения, транспортировки и реализации лекарственных средств. Это и соблюдение квалификационных требований к персоналу, и соответствие стандартам обслуживания клиента, обеспечение глубиной и широтой ассортимента, цифровизация, правильный учет и многие другие аспекты. Если говорить о стандартах GPP, то это еще и затратно для аптеки, поэтому экономический аспект внедрения GPP очень актуален. Особенно это касается аптек в сельской местности, в ряде которых до сих пор считают на счетах. В самом начале, когда GPP только принимались, было много негативных высказываний от сельских аптек о решении уполномоченного органа внедрить эти стандарты. Хотя для правильного понимания международных практик им всего лишь нужно было их прочитать, после чего начинать осваивать практически. А 2023 год не за горами, когда стандарты могут стать обязательными. И что тогда делать сельским жителям, оставаться без лекарственного обеспечения? Подготовка к сертификации длится около года. Такой длительный срок связан с тем, что нужно проверить соответствие температурных режимов установленным стандартам в зимний и летний период, не говоря уже о подготовке инфраструктуры, логистики и процессов на предприятии.

- Политика вашей компании - открывать аптеки в сельской местности - связана с этим аспектом? С какими проблемами вы сталкиваетесь при работе аптеки на селе?

- Наша цель - сделать доступными аптеки сети «Забота» для широкого круга населения области, организовать в аптеках качественное обеспечение широким ассортиментом лекарственных средств и консультацией. Поэтому и открываем аптеки в районных центрах, в том числе по просьбе местного населения. Да, проблемных моментов предостаточно. Для поддержания необходимого товарного запаса необходима регулярная доставка. Мы это делаем через день в 12 районных аптек собственным транспортом. Для сравнения: поставщик лекарств может обеспечить доставку только один раз в неделю. Погодные условия, скачки цен на ГСМ и прочие факторы являются проблемными. Но главная проблема - отсутствие в сельской местности квалифицированных кадров с фармацевтическим образованием.

- Как вы решаете проблему с кадровым обеспечением в сельской местности?

- Во всех наших аптеках работают только фармацевты.В оперативном режиме решаем проблему тем, что командируем фармацевтов из города, обеспечиваем благоустроенным жильем, что, кстати, также является проблемой. В долгосрочном порядке решаем тем, что на основании заключенных договоров оплачиваем обучение фармацевтов в медицинском колледже. В связи с этим, используя площадку «Нашей Газеты» на рекламных правах, хочу пригласить молодежь из сельской местности получить фармацевтическое образование за счет компании. Ждем вас по адресу г. Костанай, ул. Касымханова, 74 «А». Также приглашаем специалистов с фармацевтическим образованием работать в нашей сети. Обещаем интересную работу и достойный уровень оплаты труда.

Хочу обратиться к руководству Костанайского высшего медицинского колледжа с просьбой активно развивать специальность «фармация» и вести просветительскую работу среди выпускников школ.

- Как вы можете прокомментировать определение «аптека низких цен» и ценовую политику государства на фармацевтическом рынке?

- В аптеках стопроцентное государственное регулирование цен, так как лекарственные средства - это своего рода социально значимый продукт. Поэтому считаю, что соблюдение предельных цен - это прописные истины для каждой аптеки. Приказ о предельных розничных ценах ограничивает цену сверху. А Предпринимательский кодекс ограничивает цену снизу понятием монопольно низкая цена. Монопольно низкая цена - это цена ниже суммы фактических расходов на производство и реализацию такого товара. И это несоответствие напрямую связано с ценовым демпингом. Поэтому, прежде чем устанавливать цены, нужно их проверить и снизу, и сверху.

А по факту некоторые примеры из жизни показывают, что «аптека низких цен» может неоднократно позволить себе превысить предельные розничные цены, после чего пытаться доказать в суде свое несогласие с допущенными правонарушениями и одновременно на этом устроить пиар-кампанию. Возможно, это связано с тем, что обязательные для аптек службы качества отсутствуют или работают неправильно. Упускаются элементарные вещи, ведь приказ о предельных ценах размещается сначала на обсуждение, а после утверждения вступает в силу через 10 дней, и невозможно его не заметить. Подобные недопустимые для аптеки случаи экономии, которые в итоге отражаются на населении, возможно, и позволяют устанавливать цены ниже суммы обязательных для аптеки расходов.

Так, может, аптекам проверить на соответствие и правомерность нижний порог цен? Судя по комментариям «аптеки низких цен», цена устанавливается, только чтобы окупить расходы на аренду и заработную плату. А где все необходимые для аптеки остальные расходы, в том числе платежи в бюджет в виде выполнения коэффициента налоговой нагрузки 3,7%, установленного для розничных реализаторов костанайского региона? Полагаем, что делать ставки на скидки производителей в 5-15%, упомянутые как основание низких цен, очень похоже на прямое признание клиентам, что тебе продадут именно тот препарат, за продвижение которого заплатил завод-производитель. На наш взгляд, это не всегда эффективно и безопасно для пациента. И, по-видимому, знание правил этического продвижения лекарственных средств службой качества также не включаются в расходы, формирующие цену.

Мы не против аптек с низкими ценами. Они должны быть обязательно в нашем регионе. Но низкие цены обязательно должны быть экономически и правомерно обоснованны, а не устанавливаться за счет каких-то других факторов.

И в заключение вопроса, что значит «аптека низких цен»? Законодательно это понятие не определено. Это самые низкие цены на все 6 000 наименований лекарственных средств? Или только выборочно, на пару десятков? А где же прозрачность? Может, поэтому в аптеках могут отсутствовать ценники, что, кстати, тоже является нарушением и неуважением к клиенту. К примеру, можно устанавливать низкие цены, исключив обязательные для аптеки статьи расходов, но при этом тратить бюджет на рекламные кампании и обеспечивать блогеров аптечками, чтобы они прорекламировали фирму. И население верит этому. После проведения подобных пиар-кампаний в аптеках могут создаваться очереди, которые несут риски для здоровья, особенно для пенсионеров. Как говорится, пришел с давлением, ушел с ковидом и без необходимых лекарств. А обеспечить безопасность и защиту клиента в аптеке, социальную дистанцию, рециркуляцию воздуха в помещении, наличие лекарств в нужном количестве и ассортименте - это тоже задача службы качества, расходы на которую, к сожалению, могут игнорировать.

- Как вы прокомментируете заявления некоторых фармацевтических субъектов, что их пытаются выдавливать с местного рынка?

- Можно обвинять весь мир во всех своих тяжбах, но, может, проще работать в правовом русле? Ведь клиенты разные, в большинстве благодарные, но встречаются и негативно настроенные. Поэтому не нарушай! Мы сами регулярно сталкиваемся с подобными ситуациями. В аптеку приходят люди со своей болью, и порой даже доброжелательное обслуживание фармацевта может спровоцировать негативную реакцию, жалобы с поводом и без повода.

По вопросу закрытия аптеки: это может сделать только сам владелец. Суд может наложить штраф за первое нарушение правил розничной реализации, приостановить лицензию за повторный случай нарушения на срок от одного до шести месяцев. Таким образом, закон дает время предпринимателю, чтобы он навел порядок в своих делах. Лишение лицензии имеет место, только если нарушение повлекло вред здоровью человека. Поэтому полагаем, что заявления о попытках закрыть аптеку могут являться показателем незнания законодательства либо рекламой. Считаем, что если ты пришел в фармацевтический бизнес, то вся ответственность лежит только на тебе.

- Что бы вы хотели пожелать читателям «НГ»?

- Хочу всем пожелать крепкого здоровья. А при посещении аптеки получать максимально качественное лекарственное обеспечение. Скорейшего наступления дня, когда будет объявлено об окончании пандемии, и мирного неба над головой!

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Лицензия ФД65300372DPA от 18.12.2008 г., выдана Управлением здравоохранения Костанайской области