Родители воспитанников ДЮСШ № 3 просят сохранить старый Дворец спорта

Костанайцы бьют тревогу: новость о том, что во Дворце спорта вместо катка разместят Центр единоборств, может поставить крест на спортивной карьере многих воспитанников ДЮСШ № 3. В секции шорт-трека уже готовят обращение к президенту страны.

Уже несколько лет в микрорайоне Юбилейный возводят новый Ледовый дворец. На строительство выделили 4 млрд 262 млн тенге. Старый, что по ул. Тауелсиздик, пока используется для тренировок спортсменов ДЮСШ № 3. Родители воспитанников спортшколы отмечают, что новый ледовый корт не соответствует стандартам, которые необходимы для проведения международных соревнований. Причем разница всего в пару метров в ширине корта может быть фатальной для юных спортсменов.

«Сухая» тренировка младшей группы шорт-трекистов. По мнению тренера ДЮСШ, новый корт подойдет только для них / Фото Ксении РЕБИК

У Марины ГРОН в секции шорт-трека занимаются 5-летний сын и 10-летняя дочь. В спорт пришли год назад.

Марина Грон считает, что новый корт будет более травмоопасным для ее детей / Фото Ксении РЕБИК

- О грядущем переезде мы узнали из СМИ, - рассказала «НГ» Марина. - Казалось бы, это грандиозное событие. Но проблема в том, что в новом Ледовом дворце финский корт будет меньших размеров, чем в старом дворце. Шорт-трек - очень скоростной вид спорта, дети в старших группах развивают скорость до 50 км/час. Соответственно, когда ребенок падает и летит в борт, у него будет меньше пространства, чтобы затормозить. Сила удара будет больше, что приведет к большему травматизму. Кто захочет отдавать ребенка в еще более травмоопасный вид спорта?

Шорт-трек в Костанае считается одним из престижных видов спорта. На Олимпийские игры в Пекин из Казахстана поедут 5 шорт-трекистов, в том числе двое костанайцев - Ольга Тихонова и Денис Никиша. Для начинающих спортсменов они - пример, чего можно достичь за несколько лет упорных тренировок. 22 января в Костанае прошли отборочные соревнования на чемпионат РК. В составе сборной области - 6 воспитанников ДЮСШ № 3.

- Если моей дочери предложить на выбор школу или шорт-трек, она однозначно выберет спорт, - говорит Марина Грон. - В субботу ей выдали специальный спортивный комбинезон. И это была такая радость, она чуть ли не спала в нем! А с новым Ледовым дворцом возникнут и другие проблемы: добираться до него гораздо тяжелее, чем сейчас. У нас есть дети из Заречного и Тобыла. Если тренировка идет три часа, то ребенок не успеет в школу. Но она же не может отказаться от учебы. Я считаю, что нельзя отбирать мечту у одних детей и передать ее другим.

13-летний Михаил ГЛОБА занимается шорт-треком 7 лет, в прошлом году в Усть-Каменогорске защитил норматив кандидата в мастера спорта.

- Тренировки у нас проходят каждый день, кроме среды, - рассказал «НГ» Михаил. - Когда получается, приезжаю на дополнительные занятия. Выбрал шорт-трек, потому что мне показался этот спорт интересным. В первом классе к нам на урок пришел большой человек, рассказал про спорт и оставил свои контакты. Это был мой будущий тренер. Приехал попробовать, так и остался. Сейчас я стал к. м. с., готовлюсь теперь к международным соревнованиям. А вообще, мечтаю о том, что смогу представить Казахстан на Олимпийских играх.

Мама Михаила Ирина ГЛОБА призналась «НГ», что пока не говорила с сыном о перспективе переезда в новый Ледовый дворец.

- У нас и раньше были проблемы, когда нам не заливали лед и приходилось ехать на сборы и тренировки в Рудный, - вспоминает Ирина. - Наши дети могли тренироваться без льда, потом две недели - на коньках и показать при этом хороший результат. Хочется, чтобы наш Дворец спорта остался при наших детях.

Пока родители не обращались ни в акимат, ни в управление физической культуры и спорта. Наняли юриста и по его совету начали подготовку обращения к президенту Токаеву. По их словам, схожие обращения готовят родители юных фигурстов и хоккеистов. Но в этих секциях хотят сначала обратиться в местные исполнительные органы.

Сейчас в секции шорт-трека занимаются больше 100 воспитанников. Старший тренер ДЮСШ № 3 Илья АФАНАСЬЕВ тоже считает, что новый корт не сможет заменить старый.





- Старый корт сделан с размерами 60х30 м - по правилам. В новом Ледовом дворце строится корт 58х28 м, - обьясняет Афанасьев. - Эти 2 метра не позволят принимать соревнования для старших возрастов. Мы сможем принимать только младший состав. Но мы младших растим, чтобы они становились профессиональными спортсменами. А у нас получается ситуация, при которой мы наберем малышей, обучим азам, а где их готовить дальше - непонятно. Им придется либо уходить в другой спорт, либо искать другой город для тренировок. А скорости, на которых выступают спортсмены с первым разрядом или кандидаты в мастера спорта? Для них новый корт не подойдет.

По словам Афанасьева, новый Ледовый дворец ДЮСШ будет только арендовать, что может отразиться на количестве тренировок.

- В этом дворце у нас нет аренды - предприятие государственное, мы оплачивали только коммунальные услуги, - пояснил тренер. - Я так понимаю, что в новом Ледовом дворце хотят развивать и новые виды спорта: например, керлинг. Это грозит тем, что каждая секция будет бороться за каждый час на льду. Я уже молчу о том, что часть контингента мы наверняка все-таки потеряем. Ну не все смогут добираться с окраин в микрорайон Юбилейный.

В фирме, которая строит новый дворец, успокаивают: проблем с кортом не будет. Директор чешско-словацкого ТОО «H+H Tehnika» Асхат ТОКМУРЗИН ссылается на правила международной федерации хоккея, согласно которым корт может иметь максимальный (61х37 м) и минимальный (56х26 м) размер площадки.

- У нас поле стандартное, это не первый проект, который мы реализуем, - прокомментировал «НГ» Токмурзин. - Есть стандарты - от и до. Мы сделали корт в золотой середине. Я предполагаю, что больше вопросов у родителей вызывает расположение нового дворца. А по стандартам претензий быть не должно, мы точно такой же построили в Актобе. Дети там сейчас спокойно занимаются. Для соревнований он подходит. У нас учредители - хоккеисты, они сами увлекаются спортом.

«НГ» отправила запрос в управление физической культуры и спорта.