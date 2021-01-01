Фруктовый, согревающий, сытный

Соки зимой у меня как-то не идут. Может, потому что они для меня всегда символ прохлады в жаркий день... Но недавно я приблизилась к компромиссу: нашла в Интернете рецепт напитка, который сок и не сок одновременно. Для этого смузи нужны апельсин, имбирь и даже перец. А еще банан, который придает напитку густоту и смягчает вкус апельсинового сока. Это, кстати, важно для людей, желудок которых не очень расположен к резковатым, насыщенным сокам.

В этом смузи немало ингредиентов, в том числе душистых, но ничего не противоречит друг другу, по-моему. Я его дважды опробовала.

Почистить имбирь, выдавить немного лимонного сока. Порезать на шайбы банан, хорошо бы его минут десять подержать в морозилке, он так лучше измельчается. Из апельсинов любым имеющимся у вас кухонным устройством выдавить сок. По рецепту один банан полагается на стакан сока. Для меня это много, мой вариант - половинка среднего банана на стакан сока. Но это дело вкуса. В емкость блендера загрузить банан, немного молотой корицы, ванильного сахара, тертого имбиря. По рецепту имбирь требуется кусочками, но у меня пара кусочков блендеру не поддалась, поэтому я тру. Туда же добавить немного жгучего красного перца, лимонного сока и треть стакана апельсинового. Сначала делаем блендером из всего этого густое пюре, которое затем разбавляем оставшимся соком.

По рецепту полагается еще щепотку соли класть. Я разок положила, второй раз обошлась. Честно, разницы не почувствовала. И по лимонному соку тоже. Попробуйте сами и определитесь. А в остальном - вкусная штучка.

Ингредиенты

На 1 ст. апельсинового сока - 0,5 банана, 1 ст. л. тертого имбиря, 1 ст. л. лимонного сока, ¼ ч. л. корицы, 1/2 ч. л. ванильного сахара, щепотка красного жгучего перца, щепотка соли.