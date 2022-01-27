Съесть нужно горячей

Это точно не рецепт-открытие. Скорее, рецепт-догадка. Когда время поджимает, а хочется выпечки, как мы поступаем? Правильно, заводим бездрожжевое тесто. Оно, конечно, бывает разным. Есть по типу песочного, есть тонкое пресное. Но чаще всего хозяйку выручают кисломолочные продукты и сода.

В горячем виде пицца на таком тесте очень хороша / Фото пользователя Ираиды

Оказывается, из такого теста можно не только пирожки настряпать, но и пиццу испечь, делится информацией наш пользователь Ираида. У нее на такой случай отыскался в холодильнике йогурт без добавок, на пределе срока хранения. Достала, дала нагреться до комнатной температуры и замесила тесто с добавлением соды, а также ложки растительного масла. Тесто должно получиться мягкое, но не липучее. Ему обязательно надо дать немного отдохнуть, положив в пакет или прикрыв миской на столе. Пока порежьте колбаску или поджарьте грибы, натрите сыр для пиццы.

Из указанного в рецепте количества продуктов у вас получится кусок теста на три пиццы. Раскатайте лепешки, смажьте томатным соусом, посыпьте сыром, разложите остальные продукты. Печь пиццу 15-20 минут при 220 градусах.

- Получилось вкусно, тесто прямо отличное, мягкое, но тонкое, нам дома понравилось, - написала Ираида. - Но есть такую пиццу надо горячей или теплой. В холодном виде тесто мягкость теряет.

Ингредиенты

Для теста: на 500-550 г муки - 350 мл кефира, 1 ст. л. растительного масла, 1 ч. л. соли, 1 ч. л. соды.