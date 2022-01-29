Как 7 молодых фотографов и видеографов показывают величие СССР и прославляют Костанай

Творческое объединение Azza Production уже успело засветиться в костанайских СМИ, хотя свою деятельность начало только весной прошлого года. О том, почему они вдохновляются советской культурой, ребята рассказали корреспонденту «НГ».





Возраст участников творческого объединения Azza Production - от 17 лет до 21 года / Фото Андрея СКИБЫ



- В 2018 году мы начали с братом Алдияром (он же и главный актер в объединении) заниматься воркаутом, - рассказал «НГ» 21-летний основатель ТО «Azza Production», видеограф Назар УРАЗБАЕВ. - Тогда еще открылась новая спортивная школа «Динамика», там были и приемы из паркура. Мы снимали видеоролики, так как то, что мы делали, выглядело очень круто, и хотелось посмотреть на себя со стороны. Сначала просто снимали на телефон, потом монтировали и заливали в Inastagram. Так нас и нашел Бекжан Кужахметов, который стал фотографом в объединении. Потом занимались воркаутом с ребятами из «Казах Спарта». Мы снимали для них видеоролики, и качество этих съемок уже заметно выросло. Бекжан пробовал фотографировать на телефон. А весной прошлого года я устроился работать инструктором в батутный парк Atmosphere. Им нужны были SMMщики для раскрутки instagram-аккаунта, я и предложил им свои услуги. Потом купил себе новую камеру, и мы решили, что будем и дальше развиваться в фото- и видеонаправлении. Тогда мы и придумали концепцию нашего объединения. В 2016 году у меня в нике в Instagram было написано azaza, часто меня называли Аза, а не Назар, отсюда и название продакшена.

В июле снимали ролики для автогонщиков, делали фотографии и видео машин. Но популярной группа стала в конце августа 2021 года, сняв видеоролик про костанайский автовокзал, который на то время был на грани закрытия.

«Москвич», принадлежащий одному из знакомых, использовали для фото в советском стиле / Фото из личного архива



- После того как сняли гонки, я на автовокзале встречал девушку, - вспоминает Назар. - И, когда туда зашел, увидел, что это очень красивое здание. Предложил ребятам снять там небольшой видеоролик в советской тематике: например, у Алдияра был свитер, который похож на одежду тех лет. В здании вокзала еще сохранилась советская культура, мы хотели запечатлеть и показать все ее величие. Нравится атмосфера, ламповость Советского Союза, уют советского времени, когда не было Интернета, когда общество было более общительное, эти ламповые телевизоры с шумом, ковры на стенах и так далее.

Фотографии часто похожи на кадры из фильма или музыкального клипа / Фото из личного архива

В первый же день ролик в Instagram набрал 2 000 просмотров, в комментариях подписчики вспоминали СССР и сожалели о закрытии автовокзала.

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Другими объектами стали заброшенные здания: например, недостроенный ресторанный комплекс, который в городе называют «Красным замком». Пробовали даже сделать небольшой фильм без сюжета, чтобы поработать над качеством съемки. В октябре и ноябре работали над клипами на треки «Танцы под Луной» и «Образ» музыканта Аблая Осипова (Khan Ablai), о котором «НГ» писала недавно.

Помимо Алдияра Уразбаева, Бекжана Кужахметова и Назара, в объединение входят фотограф Кирилл Шудегов, актер Бекжан Сардабек, а также фотографы Гульзар Эсенкулова и Айша Бекмухамбетова. Кто-то уже может назвать себя профессионалом, а кто-то только начинает свой творческий путь. Ребята пробуют себя в разных ролях: например, фотографы монтируют видео, а видеографы делают фотосессии.

Назар Уразбаев на съемках клипа для костанайского музыканта Аблая Осипова / Фото из личного архива

- Судя по всем фотографиям, которые я видел у некоторых старых фотографов, главное их преимущество - это качество, но в основном на их фотографиях нет никакого креатива, - считает 17-летний Бекжан КУЖАХМЕТОВ. - Они снимают, как видят, часто они стоят на месте и никак не развиваются, их видение не совпадает с новыми тенденциями. У них преобладает простая цветовая композиция, мы же рискуем цветами. Просто мы родились при расцвете цифровой видеотехники, нам легче приспособиться к новым трендам и воплотить их в жизнь.

Бекжан снимал митинги, прошедшие в Костанае 5 января. Фотографии сразу разошлись по местным пабликам, их использовали даже казахстанские тиктокеры, делая ролики об этих событиях. Участники объединения считают, что их преимущество - в новых возможностях для съемки, они больше знают о преимуществах Интернета и пользуются другими гаджетами.

Актер объединения Алдияр Уразбаев на съемках в стиле сериала «5:32» / Фото из личного архива

Примером для вдохновения стал недавний видеоролик известного в Казахстане творческого объединения «Ирина Кайратовна» под названием «Операция ГОСЗАКАЗ», где были использованы необычные подходы к съемке: например, камера направлена на людей, которые смотрят телевизор, но съемка ведется как бы от лица этого телевизора. Еще одним источником вдохновения для ребят является новый казахстанский веб-сериал «5:32», который очень быстро стал популярным. В стилистике этого сериала Azza Production сделали свои фотографии о преступлениях 90-х годов, которые раскрывают отважные полицейские.

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В будущем планируют снимать свои фильмы, для начала - короткометражные.

- Мы занимаемся этим, потому что фото- и видеография - это новое искусство, которое тоже останется в истории, - отмечает Назар Уразбаев. - И это наш способ показать себя, выразить наши мысли, взгляды на жизнь, замотивировать общество на создание чего-то крутого. И оставить след в истории человечества. Вообще, я все время горел идеей донести социуму, что поиск себя - это актуально.