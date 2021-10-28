Организованная преступная группа похитила деньги в особо крупном размере. Что решил суд?

Жители Нур-Султана, 24-летние Диана Кымбатпаева и Айткуль Байгожина, а также 25-летний Ержан Рахмжан разработали преступный план и похитили 116 900 000 тенге у пассажирки поезда Костанай - Алматы. «НГ» выяснила по судебным материалам, чем закончилась эта криминальная история.

Преступление

Вот как сообщали об этом преступлении СМИ. Кража произошла 31 мая. Девушка, проснувшись ночью на станции Жаксы, обнаружила, что сумки с деньгами нет. Она сразу обратилась к сотрудникам батальона по сопровождению пассажирских поездов ДП на транспорте. Полицейские проверяли все объекты железнодорожного транспорта, а также близко расположенные населенные пункты. Были опрошены все работники и пассажиры поезда, в котором ехала девушка. Составили фоторобот предполагаемого подозреваемого.

Кражу совершили в ночь с 31 мая на 1 июня 2021 года в поезде Костанай - Алматы-1 / Фото Андрея СКИБЫ

«8 июня сотрудниками транспортной полиции в городе Нур-Султане по подозрению в совершении кражи установлены и задержаны трое лиц. По месту жительства подозреваемых был проведен обыск, в ходе которого было изъято 12 620 000 тенге и $198 500. Часть похищенных денег подозреваемые успели потратить, купив два автомобиля сразу же после совершения преступления», - сообщил 10 июня заместитель начальника ДП на транспорте Нуржан Алибаев.

В пресс-службе уточнили, что подозреваемые - уроженцы Костаная, проживали в столице. Их арестовали. Проверяется причастность подозреваемых к совершению подобных нераскрытых преступлений.

А началось все с 15 по 31 мая, когда Диана Кымбатпаева «под предлогом поддержания родственных отношений» приезжала домой к своим родителям в Костанай и заодно заходила в пункт обмена валюты, директором и учредителем которого является ее отец. Диана узнала, что работники обменника периодически перевозят на поезде в Нур-Султан крупные суммы денег, в том числе и в иностранной валюте.

Информацию о номере вагона, в котором 31 мая из Костаная в Нур-Султан должен был ехать курьер с деньгами, Кымбатпаева передала Байгожиной. Та предложила Ержану Рахмжану за вознаграждение в размере 20 млн тенге совершить кражу.

31 мая, в 5 часов вечера, Рахмжан купил на костанайском железнодорожном вокзале билет с местом № 42 в вагоне № 3 пассажирского поезда № 43/44, следующего сообщением Костанай - Алматы-1, до станции Атбасар. Примерно в 18.30 он зашел в вагон и занял свое место. Через некоторое время, надев медицинскую маску и очки, чтобы его позже не опознали, прошел в вагон № 2, где по фотографии курьера на телефоне, отправленной ему Байгожиной, нашел курьера обменного пункта Муратбекову и убедился в том, что она заняла свое место № 45. После чего вернулся в свой вагон.

Полицейские нашли деньги во время обыска по месту жительства подозреваемых / Фото с сайта informburo.kz

Парень выставил сигнал будильника на 3 часа ночи 1 июня. После сигнала будильника, в момент, когда поезд проследовал через станцию Есиль, Рахмжан снова надел медицинскую маску и очки, прошел в вагон, где находилась Муратбекова. Убедившись, что женщина спит, нашел дорожную сумку черного цвета с надписью Puma и похитил ее. В туалете вагона № 3 переложил деньги из сумки в заранее приготовленный пакет. Когда поезд прибыл на станцию Жаксы, вышел на перрон, нанял такси и вернулся в Костанай.

95 млн тенге разделили Кымбатпаева и Байгожина, 21 млн 900 тыс. тенге взял Рахмжан, который за 2,7 млн тенге купил автомобиль Mazda 626 С.

И наказание

Постановлением Жаксынского районного суда Акмолинской области от 9 сентября 2021 года производство по уголовному делу в части обвинения Дианы Кымбатпаевой по п. 3 ч. 4 ст. 188 УК (кража, совершенная преступной группой и в особо крупном размере) было прекращено с освобождением ее от уголовной ответственности на основании ч. 2 ст. 68 УК, то есть в связи с примирением сторон и заглаживанием причиненного потерпевшему вреда.

Ранее об этом ходатайствовал потерпевший, отец Кымбатпаевой. Свою просьбу мотивировал тем, что Диана воспитывает малолетнюю дочь и при указанных обстоятельствах закон позволяет ему примириться с подсудимой по впервые совершенному тяжкому преступлению, не связанному с причинением смерти или тяжкого вреда здоровью человека.

В отношении других подсудимых потерпевший просил суд применить условное наказание, так как причиненный ему вред возмещен подсудимыми в полном объеме, имущественных претензий он к ним не имеет. Также он просил принять во внимание их молодой возраст, полагая, что за время нахождения под стражей подсудимые раскаялись в содеянном.

И действительно, согласно материалам дела, Байгожина и Рахмжан во время следствия полностью признали себя виновными. В итоге суд приговорил - по п. 3 ч. 4 ст. 188 УК РК назначить им наказание в виде лишения свободы на 5,5 лет с отбыванием в учреждении средней безопасности. На основании ст. 63 УК РК суд постановил считать назначенное им наказание условным.