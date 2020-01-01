Я инвалид 2-й группы. Недавно ездил на реабилитацию в Житикару. Возник вопрос об оплате проезда. Мне сообщили другие пациенты центра, что они не оплачивают дорогу из собственных средств. Я взял необходимые справки с печатями. Приезжаю на такси в Рудный, прихожу в отдел соцзащиты, меня направляют в 22-й кабинет. Там ответили, что я должен предоставить билет на автобус или документ из такси, удостоверение, справку об инвалидности, справку об индивидуальной программе реабилитации. Но ведь все документы есть у них же, только в другом кабинете. Почему другие органы соцзащиты не требуют этих документов, а компенсируют оплату за проезд в размере до 3 МРП на основании справки? Хочется знать, почему только в Рудном такие требования.

Арстангали ЖАРМАГАМБЕТОВ, Рудный

Комментарий

Как сообщила «НГ» руководитель ГУ «Рудненский городской отдел занятости и социальных программ» Елена СКАРЕДИНА, местными представительными органами разработаны единые правила, которые действуют по Костанайской области. В соответствии с ними инвалидам всех категорий оказывается единовременная социальная помощь для возмещения расходов, связанных с их проездом в санатории и реабилитационные центры и обратно, без учета доходов, в размере не более 3 месячных расчетных показателей.

- Инвалиду необходимо предоставить документ, подтверждающий факт проезда в реабилитационный центр, - пояснила Скаредина. - Обязательно с указанием суммы для возмещения расходов, так как правилами определен размер не более 3 месячных расчетных показателей. Если инвалид оплатил проезд по предоставленным документам менее 3 месячных расчетных показателей, то ему возмещается сумма по фактическим затратам. Гражданину А. С. Жармагамбетову необходимо предоставить подтверждающий документ для законного назначения единовременной социальной помощи.

Елена Скаредина добавила, что в случае несогласия с данным решением, руководствуясь ст. 91 Административного процедурно-процессуального кодекса РК, гражданин вправе обжаловать его в вышестоящем органе или суде.