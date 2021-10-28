О несанкционированной свалке во дворе дома № 58 по пр. Назарбаева «НГ» сообщил житель Костаная Олег ГУБЕНКО.

Пр. Назарбаева, 58. Свалка регулярно пополняется по вечерам и ночью

- На протяжении долгого времени образуются кучи бытового и иного мусора. Они скапливаются в основном по вечерам и ночью. Сотрудники ТОО «Тазалык-2012» приезжают по графику и очищают контейнеры, но возле контейнеров мусор не собирают.

По наблюдениям Олега Губенко, дворник в их дворе не появляется с сентября. О свалке жильцы неоднократно сообщали в ситуационный центр iKomek.

- Когда обращаемся к участковому по этому вопросу, он запрашивает у нас видео- или фотофиксацию нарушителей для привлечения их к административной ответственности, - говорит Губенко. - Но во дворе отсутствует освещение, за исключением плафонов на входе подъездов. Также отсутствует дворовая камера видеонаблюдения. Возникает вопрос: так кто же должен вывозить скопившийся мусор, ПКСК «Восход» или ТОО «Тазалык-2012»?

На месте корреспондент увидел свалку из деревянных ящиков, мешков с мусором, кучи листьев и деталей мебели.

Ул. Алтынсарина, 7. Куча листьев возле мусорной площадки стала больше...

Свалка во дворе дома № 7 по ул. Алтынсарина, о которой «НГ» писала две недели назад, стала еще больше.

…как и куча мусора из картонных коробок и лотков из-под яиц

Не изменилась к лучшему и ситуация со свалкой возле детского сада «Аружан» по ул. Байтурсынова, 95/2. Две недели назад здесь было всего два пакета с мусором, а сейчас компанию им составили два мешка и куча хлама рядом.

Ул. Байтурсынова 95/2. Возле детсада «Аружан» свалка увеличивается

Фото Андрея СКИБЫ

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