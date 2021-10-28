О плохом состоянии участка теплотрассы во дворе дома № 58 по пр. Назарбаева сообщил «НГ» житель Костаная Олег ГУБЕНКО.

Пр. Назарбаева, 58. Изоляцию порвали бомжи, которых очень много возле церкви

- В начале октября я отправлял заявку в iKomek, но ничего не сделали, - рассказал он. - Мы живем возле церкви, нам ужасно надоели эти бомжи! Уже два года подряд они сдирают толь и сидят там, вопрос с ними никак не решается. А нам приходится по утрам ждать около 10 минут, пока горячая вода из крана действительно нагреется. Я прошу, чтобы сделали новую изоляцию и обвернули ее жестью.

По указанному адресу корреспондент «НГ» увидел оборванную изоляцию на трубах, местами они совсем голые.

Ул. Алтынсарина, 7. На трубах новый рубероид...

Трубы во дворе домов №№ 7 и 9 по ул. Алтынсарина, о которых «НГ» писала две недели назад, утеплили. Теперь на двух участках теплотрассы новая изоляция: во дворе дома № 7 утеплитель закрыт рубероидом, возле дома № 9 обит жестью.

...а во дворе дома № 9 теплотрассу закрыли жестью

Но, если пройти дальше от дома № 7 в сторону мусорных контейнеров, можно увидеть ту же картину, которую корреспондент «НГ» наблюдал 26 октября: изоляцию либо не заменили, либо ее рвут бомжи.

Ближе к мусорным бакам во дворе дома № 7 по ул. Алтынсарина изоляцию срывают местные бомжи

Фото Андрея СКИБЫ

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