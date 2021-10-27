Благотворительный проект

Закрепить и улучшить

Елена ПИКЕЛЬНАЯ

В 115-м туре «Нужных денег» помогаем участникам прежних туров

В этом туре у нас три сбора. Самый большой (пролонгированный) на слуховой аппарат. Довольно приличную сумму надо собрать на питание и лекарство для маленького ребенка. Третий сбор, небольшой, нужен на курс инъекций, укрепляющих сетчатку.

Пролонгированный сбор на слуховой аппарат для 12-летнего Максута КАЛАКА из Александровки Костанайского района продолжается.

Продолжаем собирать на слуховой аппарат для Максута / Фото Андрея СКИБЫ

По итогам трех туров для Максута накоплено пока немного - 233 321 тенге, при стоимости аппарата 1 200 000 тенге. Но мы не прекратим сбор, пока не соберется сумма, достаточная для приобретения слухового аппарата.

 На питание и лекарство

Санжар ЕХТИХАТ из Костаная уже был участником «Нужных денег» в 108-м туре. Мальчику 2 года 8 месяцев и уже более полугода он нуждается в специальном питании.

При рождении Санжар получил родовую травму, в двухмесячном возрасте ребенку челябинские врачи диагностировали ДЦП, тетрапарез тяжелой степени. Это состояние, с которым нужно бороться регулярными курсами реабилитации. Родители Санжара уже возили сына на курсы в столичный центр «Балапан», но из-за ухудшения здоровья пришлось отложить реабилитацию на неопределенный срок. Мальчик несколько раз переболел ОРВИ и пневмонией, неизбежное лечение антибиотиками катастрофически нарушило микрофлору кишечника. В результате Санжар начал стремительно терять в весе, поскольку питательные вещества не усваивались. К тому же мальчик испытывал боли в животе, от которых постоянно плакал. Курсы реабилитации теперь противопоказаны, требуется набрать вес, для того чтобы их продолжить.

Санжару нужно набрать еще 2 кг веса / Фото из архива Умут КАСЫМОВОЙ

В марте этого года наши читатели собрали деньги на полугодовой запас лечебной смеси на основе аминокислот «Неокейт джуниор», родителям мальчика удалось приобрести ее, после чего дела у Санжара стали идти лучше. Он не только перестал плакать по ночам, но и начал понемногу набирать массу.

- С марта по октябрь Санжар набрал 800 граммов веса, - сообщила мама Санжара Умут КАСЫМОВА. - Для нас это большое достижение. Нам нельзя прекращать питаться этой смесью, пока не достигнем нужного веса - 10 кг. Тогда можно будет снова возить его на курсы реабилитации. А сейчас у нас нет никакого прогресса в движениях. На сегодняшний день Санжар весит 8 кг, осталось набрать 2 кг. Смесь жизненно необходима! Но, кроме смеси, нужно еще и лекарство - возникли проблемы с дыханием. Нужен препарат «Пульмикорт» на полугодовой курс. Мы сами не справимся с такими расходами, поэтому снова просим помощи у вашего проекта и у неравнодушных людей.

Цена препарата «Пульмикорт» на полгода - 84 000 тенге, еще 522 600 тенге будет стоить полугодовой запас смеси «Неокейт джуниор». Итого в идеале для Санжара нужно собрать 606 600 тенге. Учитывая сложности сбора средств в последнее время, комиссия решила, что в первую очередь будем аккумулировать средства на «Пульмикорт». Что касается смеси, на какое-то количество банок мы соберем в любом случае, а решать комиссия будет, исходя из поступлений в кассу проекта. Для сведения: одна банка стоит 17 420 тенге, на месяц их нужно 5 штук.

Напомним, Санжар - четвертый ребенок в семье, нет нужды объяснять, насколько тяжело сейчас жить многодетным семьям, тем более если хоть один ребенок нуждается в дорогостоящем питании и лечении.

В семье работает только папа, его зарплата - 150 000 тенге, пособие по многодетности - 46 000, пособие Санжара по инвалидности - 96 000 тенге.

Помощь наших читателей очень нужна Санжару.

 Чтобы видеть лучше

4-летняя Виктория ШИШКИНА из Костаная четырежды участвовала в нашем благотворительном проекте, последний раз - в 111-м туре. У Вики ДЦП, бронхолегочная дисплазия и ретинопатия недоношенных. Именно ретинопатия и стала причиной первого обращения в «Нужные деньги». Вику прооперировал доктор Олег Дискаленко, благодаря чему ей удалось сохранить зрение. Конечно, стопроцентного зрения у девочки никогда не будет, но и полная слепота ей теперь не грозит. Благодаря тому, что удалось остановить потерю зрения, родители смогли сосредоточиться на курсах реабилитации для детей с ДЦП. В 111-м туре как раз на такой курс и собирали деньги наши читатели. Реабилитацию девочка прошла успешно, стала лучше сидеть и стоять. Сейчас наступило время вновь позаботиться о глазах.

Вика уже уверенно сидит и различает предметы / Фото из архива Ирины ШИШКИНОЙ

- Врачи предупреждали, что мы не сразу заметим результат, - говорит мама Вики Ирина ШИШКИНА. - Только этим летом мы стали замечать, что она берет игрушку уверенно, с первой попытки. Видно, что в такие моменты она различает предметы вокруг себя. Хотя бывают случаи, что и промахивается. Есть возможность не только закрепить результат, но и улучшить зрение. Периодически нужно колоть препарат для укрепления сетчатки «Ретиналамин». Вика уже получала эти инъекции, после них мы и заметили, что она стала видеть игрушки. Сейчас подходит срок следующего курса, мы просим помочь нам в приобретении лекарства.

Виктории нужно 50 000 тенге, чтобы приобрести две упаковки препарата (это цена со скидкой). Учитывая все прочие затраты на поддержание здоровья девочки и ее развитие, родителям сложно выделить из семейного бюджета эту сумму. Работает только папа, из его зарплаты (90 000 тенге) 40 000 уходит на оплату алиментов детям от первого брака, жилье у семьи съемное. Пособие Виктории по инвалидности (96 000 тенге) не решает всех проблем здоровья ребенка, с которыми приходится сталкиваться семье постоянно


Как поддержать участников

Чтобы помочь участникам нашего проекта, вы можете принести деньги в редакцию по адресу ул. Майлина, 2/3.

Также можно перечислить деньги на карту Kaspi-goldОбратите внимание, номер карты изменился 4400 4301 2746 9697.

 

Помощь, оказанная в рамках 114-го тура

 Участник

Цели

Сумма

Спонсоры

Результат

Максут Калак

На слуховой аппарат Motion SP 5 PX

44 700

Поступления на карту Kaspi-gold:

10 000 - Константин

10 000 - Владимир

5 000 - Рашид

3 000 - Дияс

2 500 - Петр

2 500 - Вячеслав

2 000 - Александр

2 000 - Малика

2 000 - Юлия

2 000 - Маржанкуль

1 800 - Асель

900 - Асхат

500 - Светлана

Сбор пролонгированный, будет продолжаться, пока не соберется сумма 1 200 000 тенге.

Всего за три тура собрано 233 321 тенге

Адилбек Булат

На билеты до США, где назначена операция

448 000

100 000 - генеральный спонсор такси «Народное»

50 000 - Евгений

25 000 - Дмитрий

25 000 - Талгат

3 100 - Булат Мустафин (гонорар за статью в «НГ»)

Поступления на карту Kaspi-gold:

100 000 - костанайские Каскыры

50 000 - Мурат

20 000 - ТОО «Строн-холдинг»

10 000 - Рашид

10 000 - Владимир

5 000 - Максут

5 000 - Елена

5 000 - Мария

4 500 - Шнарбаевы

4 000 - Татьяна

3 800 - Данияр

3 000 - Татьяна

3 000 - Светлана

2 500 - Вячеслав

2 000 - Владимир

2 000 - Куаныш

2 000 - Юлия

2 000 - Екатерина

1 000 - Роман

1 000 - Виталий

1 000 - Жанар

1 000 - Талгат

1 000 - Радик

1 000 - Юлия

1 000 - Гульпанат

1 000 - Татьяна

1 000 - Татьяна

500 - Гульмира

500 - Саида

500 - Назыгуль

400 - Ирина

200 - Арман

Адилбек в США

Балшекер Кстаува

На курс реабилитации в столичной клинике

360 060

10 000 - баба Маша

10 000 - неизвестная читательница

10 000 - неизвестный читатель

3 400 - Ольга Ведлер (гонорар за статью в «НГ»)

4 500 - Ержан Есимханов (гонорар за статью в «НГ»)

Поступления на карту Kaspi-gold:

70 000 - Данияр

30 000 - Рустам

20 000 - Константин

15 000 - Виктор

10 000 - Константин

10 000 - Ольга

10 000 - Татьяна

10 000 - Асхат

10 000 - Данияр

8 000 - фирма «Чистодом»

5 000 - Валентин

5 000 - Павел

5 000 - Абай

5 000 - Асель

5 000 - Булат

4 000 - Максим

3 500 - Галина

3 000 - неизвестный читатель

3 000 - Айнура

3 000 - Данияр

3 000 - неизвестный читатель

3 000 - Дмитрий

3 000 - Максим

2 500 - Руслан

2 500 - Вячеслав

2 300 - неизвестный читатель

2 000 - Павел

2 000 - Гульмира

2 000 - Анастасия

2 000 - Евгений

2 000 - Гульжан

2 000 - Артем

2 000 - Ерлан

2 000 - Павел

2 000 - Мадияр

2 000 - Юрий

2 000 - Олеся

2 000 - Павел  

2 000 - Артем

1 800 - Вагиф

1 700 - Оксана

1 500 - Ксения

1 500 - Сергей

1 000 - Сергей

1 000 - Куандык

1 000 - неизвестный читатель

1 000 - Роман

1 000 - Айдар

1 000 - Рипсиме

1 000 - Евгений

1 000 - Жанар

1 000 - неизвестный читатель

1 000 - Галина

1 000 - Динара

1 000 - Елена

1 000 - Айнур

1 000 - Жанна

1 000 - Максим

1 000 - Jafarkhon

1 000 - Инна

1 000 - Асылхан

1 000 - Кенжебек

1 000 - Марина

1 000 - Ольга

1 000 - Татьяна

1 000 - Талгат

1 000 - Каир

1 000 - Денис

1 000 - Назым

800 - с 1XBET.KZ

800 - Алина

700 - Мадияр

670 - Аскар

655 - Артем

600 - Нурдин

600 - Аманжол

555 - Галина

500 - Анастасия

500 - Айгуль

500 - Аруна

500 - Рустам

500 - Меруерт

500 - Дастан

500 - Багдат

500 - Николай

500 - Асель

500 - Данияр

300 - Бахтияр

300 - Галлия

280 - Валентин

200 - Элеонора

200 - Самат

200 - Дарья

171 - Жаслан

129 - Риза

100 - Венера

100 - Булат

Балшекер проходит реабилитацию