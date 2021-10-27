Закрепить и улучшить
Елена ПИКЕЛЬНАЯ
В 115-м туре «Нужных денег» помогаем участникам прежних туров
В этом туре у нас три сбора. Самый большой (пролонгированный) на слуховой аппарат. Довольно приличную сумму надо собрать на питание и лекарство для маленького ребенка. Третий сбор, небольшой, нужен на курс инъекций, укрепляющих сетчатку.
Пролонгированный сбор на слуховой аппарат для 12-летнего Максута КАЛАКА из Александровки Костанайского района продолжается.
Продолжаем собирать на слуховой аппарат для Максута / Фото Андрея СКИБЫ
По итогам трех туров для Максута накоплено пока немного - 233 321 тенге, при стоимости аппарата 1 200 000 тенге. Но мы не прекратим сбор, пока не соберется сумма, достаточная для приобретения слухового аппарата.
На питание и лекарство
Санжар ЕХТИХАТ из Костаная уже был участником «Нужных денег» в 108-м туре. Мальчику 2 года 8 месяцев и уже более полугода он нуждается в специальном питании.
При рождении Санжар получил родовую травму, в двухмесячном возрасте ребенку челябинские врачи диагностировали ДЦП, тетрапарез тяжелой степени. Это состояние, с которым нужно бороться регулярными курсами реабилитации. Родители Санжара уже возили сына на курсы в столичный центр «Балапан», но из-за ухудшения здоровья пришлось отложить реабилитацию на неопределенный срок. Мальчик несколько раз переболел ОРВИ и пневмонией, неизбежное лечение антибиотиками катастрофически нарушило микрофлору кишечника. В результате Санжар начал стремительно терять в весе, поскольку питательные вещества не усваивались. К тому же мальчик испытывал боли в животе, от которых постоянно плакал. Курсы реабилитации теперь противопоказаны, требуется набрать вес, для того чтобы их продолжить.
Санжару нужно набрать еще 2 кг веса / Фото из архива Умут КАСЫМОВОЙ
В марте этого года наши читатели собрали деньги на полугодовой запас лечебной смеси на основе аминокислот «Неокейт джуниор», родителям мальчика удалось приобрести ее, после чего дела у Санжара стали идти лучше. Он не только перестал плакать по ночам, но и начал понемногу набирать массу.
- С марта по октябрь Санжар набрал 800 граммов веса, - сообщила мама Санжара Умут КАСЫМОВА. - Для нас это большое достижение. Нам нельзя прекращать питаться этой смесью, пока не достигнем нужного веса - 10 кг. Тогда можно будет снова возить его на курсы реабилитации. А сейчас у нас нет никакого прогресса в движениях. На сегодняшний день Санжар весит 8 кг, осталось набрать 2 кг. Смесь жизненно необходима! Но, кроме смеси, нужно еще и лекарство - возникли проблемы с дыханием. Нужен препарат «Пульмикорт» на полугодовой курс. Мы сами не справимся с такими расходами, поэтому снова просим помощи у вашего проекта и у неравнодушных людей.
Цена препарата «Пульмикорт» на полгода - 84 000 тенге, еще 522 600 тенге будет стоить полугодовой запас смеси «Неокейт джуниор». Итого в идеале для Санжара нужно собрать 606 600 тенге. Учитывая сложности сбора средств в последнее время, комиссия решила, что в первую очередь будем аккумулировать средства на «Пульмикорт». Что касается смеси, на какое-то количество банок мы соберем в любом случае, а решать комиссия будет, исходя из поступлений в кассу проекта. Для сведения: одна банка стоит 17 420 тенге, на месяц их нужно 5 штук.
Напомним, Санжар - четвертый ребенок в семье, нет нужды объяснять, насколько тяжело сейчас жить многодетным семьям, тем более если хоть один ребенок нуждается в дорогостоящем питании и лечении.
В семье работает только папа, его зарплата - 150 000 тенге, пособие по многодетности - 46 000, пособие Санжара по инвалидности - 96 000 тенге.
Помощь наших читателей очень нужна Санжару.
Чтобы видеть лучше
4-летняя Виктория ШИШКИНА из Костаная четырежды участвовала в нашем благотворительном проекте, последний раз - в 111-м туре. У Вики ДЦП, бронхолегочная дисплазия и ретинопатия недоношенных. Именно ретинопатия и стала причиной первого обращения в «Нужные деньги». Вику прооперировал доктор Олег Дискаленко, благодаря чему ей удалось сохранить зрение. Конечно, стопроцентного зрения у девочки никогда не будет, но и полная слепота ей теперь не грозит. Благодаря тому, что удалось остановить потерю зрения, родители смогли сосредоточиться на курсах реабилитации для детей с ДЦП. В 111-м туре как раз на такой курс и собирали деньги наши читатели. Реабилитацию девочка прошла успешно, стала лучше сидеть и стоять. Сейчас наступило время вновь позаботиться о глазах.
Вика уже уверенно сидит и различает предметы / Фото из архива Ирины ШИШКИНОЙ
- Врачи предупреждали, что мы не сразу заметим результат, - говорит мама Вики Ирина ШИШКИНА. - Только этим летом мы стали замечать, что она берет игрушку уверенно, с первой попытки. Видно, что в такие моменты она различает предметы вокруг себя. Хотя бывают случаи, что и промахивается. Есть возможность не только закрепить результат, но и улучшить зрение. Периодически нужно колоть препарат для укрепления сетчатки «Ретиналамин». Вика уже получала эти инъекции, после них мы и заметили, что она стала видеть игрушки. Сейчас подходит срок следующего курса, мы просим помочь нам в приобретении лекарства.
Виктории нужно 50 000 тенге, чтобы приобрести две упаковки препарата (это цена со скидкой). Учитывая все прочие затраты на поддержание здоровья девочки и ее развитие, родителям сложно выделить из семейного бюджета эту сумму. Работает только папа, из его зарплаты (90 000 тенге) 40 000 уходит на оплату алиментов детям от первого брака, жилье у семьи съемное. Пособие Виктории по инвалидности (96 000 тенге) не решает всех проблем здоровья ребенка, с которыми приходится сталкиваться семье постоянно
Как поддержать участников
Чтобы помочь участникам нашего проекта, вы можете принести деньги в редакцию по адресу ул. Майлина, 2/3.
Также можно перечислить деньги на карту Kaspi-gold. Обратите внимание, номер карты изменился 4400 4301 2746 9697.
Помощь, оказанная в рамках 114-го тура
|
Участник
|
Цели
|
Сумма
|
Спонсоры
|
Результат
|
Максут Калак
|
На слуховой аппарат Motion SP 5 PX
|
44 700
|
Поступления на карту Kaspi-gold:
10 000 - Константин
10 000 - Владимир
5 000 - Рашид
3 000 - Дияс
2 500 - Петр
2 500 - Вячеслав
2 000 - Александр
2 000 - Малика
2 000 - Юлия
2 000 - Маржанкуль
1 800 - Асель
900 - Асхат
500 - Светлана
|
Сбор пролонгированный, будет продолжаться, пока не соберется сумма 1 200 000 тенге.
Всего за три тура собрано 233 321 тенге
|
Адилбек Булат
|
На билеты до США, где назначена операция
|
448 000
|
100 000 - генеральный спонсор такси «Народное»
50 000 - Евгений
25 000 - Дмитрий
25 000 - Талгат
3 100 - Булат Мустафин (гонорар за статью в «НГ»)
Поступления на карту Kaspi-gold:
100 000 - костанайские Каскыры
50 000 - Мурат
20 000 - ТОО «Строн-холдинг»
10 000 - Рашид
10 000 - Владимир
5 000 - Максут
5 000 - Елена
5 000 - Мария
4 500 - Шнарбаевы
4 000 - Татьяна
3 800 - Данияр
3 000 - Татьяна
3 000 - Светлана
2 500 - Вячеслав
2 000 - Владимир
2 000 - Куаныш
2 000 - Юлия
2 000 - Екатерина
1 000 - Роман
1 000 - Виталий
1 000 - Жанар
1 000 - Талгат
1 000 - Радик
1 000 - Юлия
1 000 - Гульпанат
1 000 - Татьяна
1 000 - Татьяна
500 - Гульмира
500 - Саида
500 - Назыгуль
400 - Ирина
200 - Арман
|
Адилбек в США
|
Балшекер Кстаува
|
На курс реабилитации в столичной клинике
|
360 060
|
10 000 - баба Маша
10 000 - неизвестная читательница
10 000 - неизвестный читатель
3 400 - Ольга Ведлер (гонорар за статью в «НГ»)
4 500 - Ержан Есимханов (гонорар за статью в «НГ»)
Поступления на карту Kaspi-gold:
70 000 - Данияр
30 000 - Рустам
20 000 - Константин
15 000 - Виктор
10 000 - Константин
10 000 - Ольга
10 000 - Татьяна
10 000 - Асхат
10 000 - Данияр
8 000 - фирма «Чистодом»
5 000 - Валентин
5 000 - Павел
5 000 - Абай
5 000 - Асель
5 000 - Булат
4 000 - Максим
3 500 - Галина
3 000 - неизвестный читатель
3 000 - Айнура
3 000 - Данияр
3 000 - неизвестный читатель
3 000 - Дмитрий
3 000 - Максим
2 500 - Руслан
2 500 - Вячеслав
2 300 - неизвестный читатель
2 000 - Павел
2 000 - Гульмира
2 000 - Анастасия
2 000 - Евгений
2 000 - Гульжан
2 000 - Артем
2 000 - Ерлан
2 000 - Павел
2 000 - Мадияр
2 000 - Юрий
2 000 - Олеся
2 000 - Павел
2 000 - Артем
1 800 - Вагиф
1 700 - Оксана
1 500 - Ксения
1 500 - Сергей
1 000 - Сергей
1 000 - Куандык
1 000 - неизвестный читатель
1 000 - Роман
1 000 - Айдар
1 000 - Рипсиме
1 000 - Евгений
1 000 - Жанар
1 000 - неизвестный читатель
1 000 - Галина
1 000 - Динара
1 000 - Елена
1 000 - Айнур
1 000 - Жанна
1 000 - Максим
1 000 - Jafarkhon
1 000 - Инна
1 000 - Асылхан
1 000 - Кенжебек
1 000 - Марина
1 000 - Ольга
1 000 - Татьяна
1 000 - Талгат
1 000 - Каир
1 000 - Денис
1 000 - Назым
800 - с 1XBET.KZ
800 - Алина
700 - Мадияр
670 - Аскар
655 - Артем
600 - Нурдин
600 - Аманжол
555 - Галина
500 - Анастасия
500 - Айгуль
500 - Аруна
500 - Рустам
500 - Меруерт
500 - Дастан
500 - Багдат
500 - Николай
500 - Асель
500 - Данияр
300 - Бахтияр
300 - Галлия
280 - Валентин
200 - Элеонора
200 - Самат
200 - Дарья
171 - Жаслан
129 - Риза
100 - Венера
100 - Булат
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Балшекер проходит реабилитацию
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