НашАфишка

Куда пойти с 28 октября по 3 ноября

Потехе - час!

Заведение

Дата и время

Что состоится

Областной театр кукол

ул. Перронная, 20,

тел.: 90-10-29, 90-11-39

30 октября,

12.00

 

«Путешествие с Красной Шапочкой», Ю. Семенова, сказка

31 октября,

12.00

«Праздник для всех», Ю. Семенова, сказка

Областной казахский театр драмы им. И. Омарова

ул. Тауелсиздик, 144,

тел.: 54-11-51, 54-39-56

29 октября,

10.00

«Мақта қыз», А. Мауданов, ертегі

31 октября,

17.00

«Біртүп алма ағашы», Ә. Оразбеков, драма

«Таланттарға тағзым», Есенғұловтарды еске алу кеші

Областной русский драматический театр

ул. Баймагамбетова, 191,

тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)

28 октября,

19.00

«Одного кто знает?», Б. Швайгер, монодрама

28 октября,

18.30

«Дом Бернарды Альбы», Ф. Гарсиа Лорка, драма

30 октября,

12.00

«Малыш и Карлсон», А. Линдгрен, сказка

30 октября,

17.00

«Про100art», театральное представление

31 октября,

12.00

«Малыш и Карлсон», А. Линдгрен, сказка

31 октября,

17.00

«Про100art», театральное представление

Областная картинная галерея

ул. Алтынсарина, 113,

тел.: 50-20-32, 50-28-88

До конца месяца

«От малого...» - персональная выставка члена Союза художников РК Вадима Быкова

До конца месяца

«Магия рукоделия» - выставка работ костанайских вышивальщиц

 Спортафишка

 

Что

Где

Когда

Хоккей. Чемпионат РК. «Горняк» - «Алтай Торпедо»

Рудный. Дворец спорта «Горняк Арена»

3-4 ноября, 16.00