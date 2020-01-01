Куда пойти с 28 октября по 3 ноября
Потехе - час!
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Заведение
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Дата и время
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Что состоится
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Областной театр кукол
ул. Перронная, 20,
тел.: 90-10-29, 90-11-39
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30 октября,
12.00
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«Путешествие с Красной Шапочкой», Ю. Семенова, сказка
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31 октября,
12.00
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«Праздник для всех», Ю. Семенова, сказка
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Областной казахский театр драмы им. И. Омарова
ул. Тауелсиздик, 144,
тел.: 54-11-51, 54-39-56
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29 октября,
10.00
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«Мақта қыз», А. Мауданов, ертегі
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31 октября,
17.00
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«Біртүп алма ағашы», Ә. Оразбеков, драма
«Таланттарға тағзым», Есенғұловтарды еске алу кеші
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Областной русский драматический театр
ул. Баймагамбетова, 191,
тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)
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28 октября,
19.00
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«Одного кто знает?», Б. Швайгер, монодрама
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28 октября,
18.30
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«Дом Бернарды Альбы», Ф. Гарсиа Лорка, драма
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30 октября,
12.00
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«Малыш и Карлсон», А. Линдгрен, сказка
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30 октября,
17.00
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«Про100art», театральное представление
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31 октября,
12.00
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«Малыш и Карлсон», А. Линдгрен, сказка
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31 октября,
17.00
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«Про100art», театральное представление
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Областная картинная галерея
ул. Алтынсарина, 113,
тел.: 50-20-32, 50-28-88
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До конца месяца
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«От малого...» - персональная выставка члена Союза художников РК Вадима Быкова
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До конца месяца
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«Магия рукоделия» - выставка работ костанайских вышивальщиц
Спортафишка
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Что
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Где
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Когда
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Хоккей. Чемпионат РК. «Горняк» - «Алтай Торпедо»
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Рудный. Дворец спорта «Горняк Арена»
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3-4 ноября, 16.00
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