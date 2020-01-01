Готовим сочную горбушу

Привозная рыба у нас - это всегда кулинарное сырье длительного хранения. Даже если размораживать максимально бережно, все равно сок из рыбы остается в тарелке, а сама она при запекании получается суховатой. Наш су-шеф Ночной дозор на днях поделился своим способом приготовления горбуши, которая не высыхает при запекании.

Есть способ рыбу запечь, но не высушить

Рыбу покупал тушкой. С вечера разделал по хребту, нарезал каждую часть на 4 порционных кусочка. Посыпал смесью соли и сахара, добавил специй для рыбы и оставил на ночь.

Смешал 3 ст. ложки сметаны, 2 ст. ложки майонеза и 1 ст. ложку соевого соуса. Перед тем, как класть в форму для запекания, каждый кусочек окунул в этот соус. В стеклянный противень добавил воды, чтобы ее по высоте было примерно полсантиметра. Запекал рыбу минут 20 при 180 градусах. Она получилась сочной, а на дне противня оказался приятный соус.

Фото Доры ГОЛОДНОЙ