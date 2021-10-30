90% их успеха - в тыквенной начинке

Чуду - пресные лепешки с начинкой. Блюдо кавказской кухни, дагестанской. Их близкие родственники - азербайджанские кутабы. Есть нюансы в приготовлении, но принцип один и тот же: в тонкое бездрожжевое тесто заворачивают тыкву, картофель, творог с зеленью, изделию придают форму полумесяца, жарят-пекут на сухой сковороде.

Вот они, чуду, с пылу с жару на столе

Когда говорю про нюансы, имею в виду, например, добавление растительного масла в тесто. Это возможно, но совсем не обязательно.

Наш повар приготовил простейшее тесто из муки, воды и соли. Консистенция - круче, чем на пельмени. Это позволит после того, как тесто отдохнет и его раскатывают, не подпылять доску мукой вовсе.

Для начинки порезал на кубики красный лук, на крупной терке натер тыкву. На небольшом количестве сливочного масла поджарил лук, затем добавил к нему тертую тыкву, припустил, чтобы перестала похрустывать. Не забыл слегка посолить начинку и поперчить.

Отлежавшееся тесто разделал на кусочки, как для приготовления чебуреков. Каждый кусочек раскатал в тонкую (2-3 мм) круглую лепешку, на одну сторону которой выложил начинку не слишком толстым слоем.

Накрыл второй стороной.

Получившиеся чуду пек на сухой сковородке с обеих сторон. Сколько? Пока не появились коричнево-золотистые подпалинки. Горячие чуду сложил в тарелку, смазав обильно сливочным маслом.

Ингредиенты

Для теста - 265 г муки, 130 г воды, 5 г (меньше чайной ложки) соли. Для начинки - 300 г тыквы, 1 средняя луковица, по щепотке соли и перца.

Фото Ксении РЕБИК