30 марта 2026, 10:34

В городе Костанай много сделано по обеспечению безопасности на дорогах для горожан и водителей автотранспорта. Но хочу обратить ваше внимание на улицу Промышленная и перекресток с проспектом Н. А. Назарбаева.

1. На улице Промышленной находятся ряд промышленных организаций. Года два назад произвели укладку на тротуар брусчатки. Красиво и хорошо стало для пешеходов только в сухую погоду, как только приходит весна, тает снег, талая вода собирается у края дороги рядом с тротуаром - примерно около 1 метра. Пешеходам идти по тротуару проблематично, ввиду того, что вода, находящаяся на проезжей части, при проезде автомобиля вся летит на тротуар, ну и естественно на пешехода. Проезжая на своем автомобиле, я обратил внимание на данный факт и понял: вода талая и дождевая не уходит с дороги по нескольким причинам уклон дорожного покрытия-асфальта в сторону тротуара и ей некуда деваться. Тротуар уложен выше асфальтового полотна, а стоки для талой и дождевой воды под тротуаром не проложены, хотя за тротуаром имеется канава для талых и дождевых вод. Фото нет, но сейчас весна, это наглядно видно днем.

2. Дорога по Промышленной улице в районе общежития ООО "Аллюр” постоянно выложена: то точечным асфальтированием, то тротуарной плиткой, и после каждого дождя все вымывается, что влияет на безопасность.

3. Перекресток ул. Промышленной и проспекта Н. Назарбаева: на нем установлен светофор кажется, все нормально.

- но по проспекту Н. Назарбаева дорога имеет полосы: поворот налево, прямо и направо.

- по ул. Промышленная к перекрестку дорога с двумя полосами движения: вправо и прямо.

- со стороны Промышленной зоны дорога к перекрестку приходит одной полосой, с которой машины поворачивают вправо, влево и прямо.

- а четвертая сторона перекрестка, также двухполосная, по одной в каждом направлении. Асфальта нет, большое озеро все вымывает в непогоду, пешеходных тротуаров нет, водоотливных каналов нет, только большая вымоина. Не облагорожена дорога ни направо, ни налево. Ямы, одним словом.

Пишу, потому что мне не безразлично состояние города и въезд в наш город.

Если посмотреть со стороны г. Рудного - красиво, если со стороны Астаны - тоже все окей, со стороны г. Тобыл - тоже. А вот со стороны Карабалыка, Федоровки и России въезд в город желает быть лучше, это мое мнение. Спасибо.