Указ президента США Дональда Трампа о введении пошлин в отношении десятка стран, в том числе Казахстана, вступит в силу не 1 августа, а на неделю позже, передаёт Tengrinews.kz.

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Трамп вечером 31 июля подписал указ о введении пошлин в размере от 15 до 41 процента на товары, поставляемые в США из более чем 60 стран. В отношении Казахстана Дональд Трамп ввел пошлины в размере 25 процентов. Ожидалось, что эти меры вступят в силу в пятницу, 1 августа.

"Вместо этого пошлины будут введены 7 августа, чтобы дать таможенно-пограничной службе достаточно времени для внесения необходимых изменений", - сообщает CNN.

Напомним, в начале июля Трамп уведомил о пошлинах в отношении Казахстана в своём послании Президенту Касым-Жомарту Токаеву. "Пожалуйста, поймите, что эти тарифы необходимы для исправления торговых барьеров. Торговый дисбаланс представляет собой серьезную угрозу нашей экономике и, по сути, нашей национальной безопасности!" - написал американский лидер.

Позже Министерство торговли и интеграции нашей страны заявило, что "новые пошлины не затронут порядка 95 процентов поставок из Казахстана в Соединенные Штаты" и из-под действия тарифов выведены основные сырьевые и стратегические товары, такие как нефть, уран, серебро, ферросплавы, тантал и титан.