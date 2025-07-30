Об инциденте стало известно в начале июля, тогда Лисаковский городской суд начал рассматривать дело в отношении матери одной из девочек.

Согласно материалам дела, две девочки, ученицы 6-го классов, накалили кухонную лопатку на газовой плите и обожгли руку, ногу и щеки третьей, ученицы 5-го класса, которая спала. Мать признали виновной по ст. 127 ч. 3 КоАП РК ("Неисполнение родителями обязанностей по воспитанию, повлекшее противоправное деяние несовершеннолетнего") и назначили штраф в размере 55 000 тенге.

В том же суде рассмотрели гражданский иск матери потерпевшей девочки о компенсации морального вреда в размере 1 млн тенге с каждого ответчика.

Сегодня, 30 июля, судья огласила решение.

Жаслан Канапьянов

Перед этим ответчики по делу - законные представители девочек, которые нанесли ожоги - просили суд удалить журналистов из видеоконференции заседания. Как они пояснили, чтобы не ухудшилась репутация детей. Представитель матери потерпевшей девочки Жаслан КАНАПЬЯНОВ возразил, отметив, что в заседании участвуют не сами девочки, а их законные представители.

Судья Назгуль НУГУМАНОВА разрешила представителям СМИ присутствовать на оглашении решения, но запретила публиковать анкетные данные стороны ответчиков.

Иск о взыскании морального вреда суд удовлетворил частично, взыскав с каждого представителя по 500 000 тенге компенсации морального вреда и по 50 000 тенге за расходы на представителя.

- В судебном заседании установлено, что действительно несовершеннолетними девочками была нанесена травма ребенку несовершеннолетнему, тем самым причинены физические страдания, - пояснила Назгуль Нугуманова. - Также суд пришел к выводу, что физическое насилие является психической травмой для ребенка. Данная травма, по мнению суда, оставляет негативные, болезненные воспоминания у ребенка, подавленность, тревогу, дискомфортное состояние. Доводы представителя ответчика о том, что ребенок (потерпевшая - "НГ") находился в неадекватном состоянии, состоянии алкогольного опьянения, не отменяют того факта, что ребенку были причинены телесные повреждения, что оставило неизгладимый отпечаток на его психике. Несмотря на поведение ребенка, суд полагает, что применять физическое насилие в виде прижигания лопаткой дети не должны были.

- В решении суда будут указаны наши доводы, что девочки не имели цели причинить вред и чтобы у нее болело, а что это была шалость для того, чтобы разбудить эту девочку? - спросила сторона ответчика.

- Все доводы будут оглашены в решении суда, - ответила судья.

Фото - кадры видеоконференции

