Сейчас в деле загадок больше, чем ответов. Из-за тайны следствия полиция не может давать развернутый комментарий, но точно известно, что мертвый мужчина не проживал квартире, где нашли его тело.

О страшном происшествии «НГ» сообщили читатели. В домовом чате одного из подъездов по адресу ул. Толстого, 50 вчера, 29 июля, появились сообщения о том, что в квартиру забежал посторонний мужчина и покончил с собой. Через несколько часов слухи стали страшнее: перед самоубийством неизвестный успел убить еще двух людей.

Полиция сообщение об убийствах опровергла, но тело постороннего мужчины в квартире все же было. И есть еще один пострадавший – несовершеннолетний.

- Начаты два досудебных расследования: по факту причинения тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнему и по факту обнаружения трупа. В настоящий момент проводятся все необходимые следственные действия, - говорится в ответе департамента полиции Костанайской области на запрос «НГ». - С учётом требований законодательства Республики Казахстан всё, что связано с ходом расследования, находится под тайной следствия.

Фото очевидцев