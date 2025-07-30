25-летнего жителя Костанайского района сотрудники полиции задержали с помощью интеллектуальной системы «Қорғау». Мужчина систематически нарушал правила дорожного движения: по данным полиции, на него зафиксировано 25 административных правонарушений, 24 из которых - превышение скорости.

- Он управлял автомобилем BMW с иностранным учетом. Регулярные нарушения и пренебрежение правилами создавали угрозу для других участников движения, - отмечает пресс-служба департамента полиции Костанайской области. - Общая сумма неоплаченных штрафов составила почти 600 тысяч тенге.

Нарушителя привлекли к административной ответственности. Автомобиль отправили на специализированную стоянку.