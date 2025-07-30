Лихача на BMW с 25 нарушениями задержали в Костанае
30 июля 2025, 11:30 | Происшествия
25-летнего жителя Костанайского района сотрудники полиции задержали с помощью интеллектуальной системы «Қорғау». Мужчина систематически нарушал правила дорожного движения: по данным полиции, на него зафиксировано 25 административных правонарушений, 24 из которых - превышение скорости.
- Он управлял автомобилем BMW с иностранным учетом. Регулярные нарушения и пренебрежение правилами создавали угрозу для других участников движения, - отмечает пресс-служба департамента полиции Костанайской области. - Общая сумма неоплаченных штрафов составила почти 600 тысяч тенге.
Нарушителя привлекли к административной ответственности. Автомобиль отправили на специализированную стоянку.
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