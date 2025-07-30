Дело о вымогательстве денег у студентов под угрозой расправы расследует полиция. В нем несколько эпизодов, произошедших с декабря 2024 по февраль 2025 года. По подозрению в преступлении был задержан 22-летний житель областного центра.

- По данным правоохранителей, он оказывал на потерпевших психологическое давление и угрожал физической расправой. В результате его действий пострадавшие передали ему более 1 млн тенге, - сообщает пресс-служба департамента полиции Костанайской области. - На данный момент подозреваемый находится под подпиской о невыезде. В его отношении возбуждено уголовное дело, ведётся досудебное расследование.

Согласно ч. 2 ст. 194 УК РК, молодому мужчине грозит до 7-ми лет лишения свободы с возможной конфискацией имущества.

Следственные мероприятия продолжаются: полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего, а также проверяет фигуранта на причастность к другим эпизодам вымогательства.