День знаний в Казахстане: важное изменение вступит в силу в сентябре
24 июля 2025, 15:05 | Государство
Министр просвещения Гани Бейсембаев рассказал об изменении, которое ждёт казахстанские школы в начале предстоящего учебного года, передаёт Tengri Education.
Фото ©️ Tengrinews.kz / Алихан Сариев
Как рассказал Бейсембаев, новый учебный год в Казахстане традиционно начнётся 1 сентября и завершится 25 мая.
По его словам, дата проведения торжественных линеек, посвящённых Дню знаний, теперь будет определяться на уровне школ - окончательное решение останется за педсоветом.
"Учебный процесс начинается с 2 сентября. Дата и время проведения торжественной линейки определяются решением педсовета школы. Если школа, педсовет посчитают возможным провести торжественное мероприятие именно 1 сентября, мы такую возможность, конечно, дадим", - заявил министр.
Последние новости
24.07.25 16:09 "Хотела выглядеть лучше" - Женщина попала в реанимацию после липосакции в частной клинике Костаная. Родные требуют расследования
24.07.25 13:27 В правительстве выясняют, кто трижды отказывал депутатам в поправках по защите медиков от нападений
24.07.25 11:54 «Приедут со всей страны» - Точкой притяжения станет кампус американского университета в Костанае
24.07.25 10:30 Превышен лимит: в Минздраве признали, что даже с отчислениями в ФСМС можно остаться без помощи
24.07.25 09:23 В правила призыва в Казахстане снова внесли изменения
23.07.25 20:50 Свет, экран, ты мне скажи... День металлурга в Рудном праздновали на большой сцене. Чем запомнится праздник?
23.07.25 16:10 Оформление туристической визы в США для граждан Казахстана
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.