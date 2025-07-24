Министр просвещения Гани Бейсембаев рассказал об изменении, которое ждёт казахстанские школы в начале предстоящего учебного года, передаёт Tengri Education.

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Как рассказал Бейсембаев, новый учебный год в Казахстане традиционно начнётся 1 сентября и завершится 25 мая.

По его словам, дата проведения торжественных линеек, посвящённых Дню знаний, теперь будет определяться на уровне школ - окончательное решение останется за педсоветом.

"Учебный процесс начинается с 2 сентября. Дата и время проведения торжественной линейки определяются решением педсовета школы. Если школа, педсовет посчитают возможным провести торжественное мероприятие именно 1 сентября, мы такую возможность, конечно, дадим", - заявил министр.