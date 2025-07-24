Кампус университета штата Миннесота (США) планируют разместить на территории бывшего КСХИ. Об этом 23 июля во время инспектирования городских дорог и парков сообщил аким Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ.

Работы по строительству парка планируют завершить в 2026 году



- Министр высшего образования РК уже одобрил эти подходы. В прошлом году мы начали специальную образовательную программу, выделили из местного бюджета первые гранты, - отметил он. - С министром также договорились об их увеличении, обсуждаем возможность финансирования строительства учебных корпусов американского университета. Чтобы молодежь со всей страны приезжала к нам учиться!

Сейчас между пр. Абая и ул. Маяковского идет строительство парка.

- Их первый этап мы завершаем в этом году, в 2026 -м останется завершить благоустройство парка в районе мечети - там еще много зарослей. Здесь, кстати, также было неаккуратно, даже мусор валялся! - отметил Аксакалов. - Я уверен, что это будет одним из любимых мест отдыха костанайцев.

На входах в парк обустроят 264 парковочные места: 64 - на пр. Абая и 200 - возле мечети по ул. Маяковского.

Фото Андрея СКИБЫ