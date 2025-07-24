Если пациент в конце месяца не получает положенное по ОСМС бесплатное обследование, это может быть связано с превышением лимита финансирования, признала директор Республиканского центра первичной медико-санитарной помощи Айгуль Касымова на брифинге в СЦК, передает Informburo.kz.

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Журналисты спросили, зачем казахстанцам платить взносы в Фонд соцмедстрахования, если в конце месяца им могут отказать в бесплатном обследовании из-за исчерпанного лимита финансирования.

"К сожалению, определённая правда в вашем изложении есть. Медицинские организации получают финансирование по плану, и если идёт превышение лимита, то, к сожалению, эта услуга может не возмещаться, даже если она оказана, – ответила Касымова.

По её словам, в таких случаях клиники стараются работать с населением по заранее запланированным приёмам, чтобы не срывался общий график профилактических осмотров. Но при этом специалист подчеркнула: в экстренных случаях лимиты не играют роли, и помощь оказывается в полном объёме.

"Ни один медработник не будет смотреть на лимиты. Экстренные ситуации обследуются безоговорочно", – заявила она.

Директор департамента организации медпомощи Минздрава Гульнар Сарсенбаева добавила, что на экстренную помощь лимиты действительно не распространяются, особенно в приёмных покоях – там так называемая линейная шкала снята. Однако плановые приёмы всё равно проходят в рамках общей финансовой дисциплины.

"Финансирование осуществляется по комплексному подушевому нормативу: за каждого прикреплённого пациента на участке клиника получает оплату. И даже при этом приём пациента не ограничивается установленной шкалой. Если случай экстренный, помощь оказывается. Если плановый – обследование проходит в плановом порядке", – сказала Сарсенбаева.

В завершение Айгуль Касымова призвала казахстанцев более осознанно относиться к своему здоровью и не тянуть до последнего с визитом к врачу.