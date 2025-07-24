В Казахстане вновь изменятся правила призыва на воинскую службу. Соответствующие поправки внесены постановлением правительства, передаёт Tengrinews.kz.

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Согласно документу, устанавливаются сроки проведения второго этапа призыва. Теперь второй этап будут проводить в департаментах по делам обороны на сборных пунктах ежегодно:

с 1 марта до 30 июня;

с 1 сентября до 31 декабря.

Сейчас второй этап призыва проходит с 1 марта - до окончания отправок команд весеннего призыва и с 1 сентября - до окончания отправок команд осеннего призыва.

С другими изменениями в правилах проведения призыва на воинскую службу можно ознакомиться на сайте эталонного контрольного банка НПА. Постановление вступит в силу через 10 дней после опубликования, то есть 29 июля.