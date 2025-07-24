В правила призыва в Казахстане снова внесли изменения
24 июля 2025, 09:23 | Государство
В Казахстане вновь изменятся правила призыва на воинскую службу. Соответствующие поправки внесены постановлением правительства, передаёт Tengrinews.kz.
Фото ©️ Tengrinews.kz / Алихан Сариев
Согласно документу, устанавливаются сроки проведения второго этапа призыва. Теперь второй этап будут проводить в департаментах по делам обороны на сборных пунктах ежегодно:
- с 1 марта до 30 июня;
- с 1 сентября до 31 декабря.
Сейчас второй этап призыва проходит с 1 марта - до окончания отправок команд весеннего призыва и с 1 сентября - до окончания отправок команд осеннего призыва.
С другими изменениями в правилах проведения призыва на воинскую службу можно ознакомиться на сайте эталонного контрольного банка НПА. Постановление вступит в силу через 10 дней после опубликования, то есть 29 июля.
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