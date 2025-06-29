Это второй этап реконструкции, в ходе которого здание поменяет «начинку». К примеру, колонны в холле уберут, а в одной из локаций устроят макет всего Костаная. Прогулки по залам и подвалам позволили корреспонденту «НГ» совершить несколько открытий и увидеть то, что обычно не показывают никому.

Асылбек ТУРСУНОВ, заместитель руководителя этого «самого исторического места» в областном центре, иногда пригибаясь и ступая осторожно (на полу могут быть сюрпризы), демонстрирует подземный переход, который соединяет основной корпус исторического здания пассажа Яушевых с административным. Раньше я был уверен, что части музейного комплекса соединяет лишь вот эта надземная галерея.

- Я не берусь утверждать с точностью, но по моим данным, - говорит Асылбек, осматривая трубы, - системы отопления и вентиляции не обновлялись здесь десятилетия три. Мы уже заменили элементы теплового узла, полностью меняем всю электрическую «начинку». У нас теперь климат-контроль по сравнению с тем, что было 30 лет назад, гораздо интереснее устроен. Вентиляция выглядит по-иному, хотя основные решения, да и шахты остались прежними.

- В нашем историко-краеведческом музее ремонтные работы идут уже второй год. Первый этап был завершён ремонтом фасада здания и кровли, а в этом апреле мы приступили к обновлению инженерных коммуникаций, - детализирует директор музея Гульжан МЕНДЕКИНОВА. - Сюда входит полная замена системы отопления, канализации, водоснабжения, электроснабжения, вентиляции, видеонаблюдения, противопожарной сигнализации. В общем, вся инженерная составляющая нашего здания. Работы проводит ТОО «Мурагер Мангыстау» из Алматинской области. По качеству, по темпу работ у нас претензий пока нет. Нет претензий и к авторскому надзору, зато есть к техническому – представитель появляется на объекте редко. Если подрядчик предлагает нам изменения, мы согласовываем их с авторским надзором, соответственно, потом выносим общее решение.

Снятая в некоторых местах подвала штукатурка добавляет рабочим и сотрудникам музея вопросы: для каких целей дореволюционные архитекторы предусмотрели этот проход, и почему его потом наглухо заложили?

В некоторых коридорах подземелья уцелела аутентичная бежево-коричневая напольная плитка 50-60-х, а в другом проходе я наткнулся на вот эту скульптурную композицию, которой, судя по всему, место где-то у Расстрельной стены.

Но почему экспонат даже не в фондах, а просто в подвале? Поднимаемся «на поверхность». Карета, которая не помещается ни в каком фондовом хранилище, куда на время реновации переехало всё наполнение залов, заботливо укутана полиэтиленом.

- Решено, что эти новодельные гипсовые колонны выглядят неактуально, и мы от них избавимся, - показывает Асылбек.

- Мы также избавимся от прежнего паркета, - добавляет Гульжан Ермашевна. – во-первых, он не исторический, настелен в 70-х, во-вторых его нынешнее состояние оставляет желать лучшего. Подчеркну, все эти решения принимались комиссией после всестороннего исследования и изучения.

- Зато, смотрите, здесь разместится макет всего Костаная. – показывает Асылбек. - Правда, мы закроем окна специальными ширмами, потому что естественного света в музейных залах быть не должно: таковы общепринятые правила, которые действуют и у нас.

Я замечаю в одном из залов бодрых ребят, которые меняют потолочное покрытие. Видно, что деревянные балки были оббиты штукатурной дранью – сейчас её почти не используют.

- Видите, это пятый зал, этнографический. Мы удлиним его метра на три за счёт холла. Соответственно, можно рассчитывать, что часть экспонатов из фондов станет доступной для обозрения после реэкспозиции.

- А ещё мы сотрудничаем с ремесленниками, - говорит Гульжан Мендекинова. – которые изготавливают и продают свои изделия рядом с управлением культуры. У нас с ними проходят совместные мероприятия, например, последняя «Ночь в музее» без этих креативщиков не обошлась, хотя предоставить им площадку в стенах нашего здания мы не вправе: мы же госучреждение, соответственно, на какие-то торговые операции на своей территории не уполномочены.

Под конец экскурсии мне демонстрируют 3D-проект с планами новых залов. Во втором, палеонтологическом, сразу замечаю скелет мамонта и диорамы с геохронологией. Обещают даже «макет плезиозавра». Вся красота истории должна стать доступна костанайцам к 22 октября: понятия «утверждённые сроки» и «соответствия условиям конкурса» никто в музей не сдавал.

Фото автора