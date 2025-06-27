В соцсетях распространяется информация о том, что в Казахстане начали штрафовать родителей за нецензурные высказывания детей. В Министерстве внутренних дел дали подробное разъяснение, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Отметим, что "пугалку" о штрафах за мат среди детей начали рассылать в школьных чатах.

"Хотим порядок - начнем с себя"

По словам председателя комитета административной полиции МВД Кайсара Султанбаева, речь идет не о новой инициативе, а о действующих нормах закона. Ведомство напоминает: в стране действует принцип "нулевой терпимости" к правонарушениям независимо от возраста нарушителя.

"Есть принцип "закона и порядка", есть понятие "нулевая терпимость". Сегодня мы во главе с Главой государства должны бороться с любыми видами правонарушений, кто бы их ни совершал. Если это совершил несовершеннолетний, он должен ответить по закону. Если это маленький ребенок, тогда за это ответственны его родители", - пояснил Султанбаев.

Он напомнил, что основой правопорядка является дисциплина.

"Если мы сегодня хотим построить хорошее, преуспевающее государство, как Глава государства уже приводил пример - тот же Сингапур, с чего они начали? С порядка. Тот же плевок, тот же окурок, тот же мат - это все нарушение порядка. Имеются нормы, и мы должны их соблюдать. Некоторые говорят: ну и что - плюнул, выматерился, бросил окурок. А потом говорят: "Штрафстан". Но если вы не хотите платить штраф, соблюдайте культуру поведения. В соцсетях чаще всего поднимают эти вопросы те, кто сам нарушает закон. Но большинство у нас законопослушные граждане, и они поддерживают эти нормы", - добавил он.

Как фиксируют правонарушения несовершеннолетних

В МВД уточнили, что зафиксировать правонарушение могут как патрульные на месте, так и с помощью жалоб от граждан, публикаций в СМИ или обращений КСК.

"У нас есть патрульные, у них есть видеожетоны, видеорегистраторы. Если сотрудник полиции видит, что несовершеннолетний нарушает порядок - плюется, матерится, он может это зафиксировать. После этого связываются с родителями. При необходимости могут доставить в РУВД, но чаще протокол составляется на месте", - сообщил Султанбаев.

По закону административная ответственность наступает с 16 лет. Если ребенку меньше, ответственность несут родители. Однако, как отметил представитель МВД, полиция подходит к таким ситуациям с пониманием.

"Вы думаете, мы роботы? Мы тоже понимаем, если совсем маленький ребенок где-то что-то сказал - мы ограничимся предупреждением, пригласим родителей и скажем: "Вы воспитывайте своего ребенка". Но если юноша 14–15 лет осознанно это делает - тогда нужно принимать меры", - пояснил он.

Размеры штрафов и когда возможно наказание

Начальник управления ювенальной полиции Асет Оспанов рассказал, что в подобных случаях применяется статья 127 КоАП РК - "Неисполнение обязанностей по воспитанию, образованию, защите прав и интересов ребенка".

"Если нарушение совершено впервые - на родителей налагается штраф в размере 5 МРП (19 660 тенге). При повторном нарушении - 15 МРП (58 980 тенге). Если правонарушение серьезное, возможно применение административного ареста до 5 суток. Но это решает суд - он рассматривает все материалы: характеристику семьи, школьные данные, условия проживания. Решение всегда индивидуальное", - подчеркнул он.

Отдельно было отмечено: административный арест применяется только к родителям, а не к несовершеннолетним.

Также полиция может начать проверку по жалобе соседей или КСК, но основанием для возбуждения административного производства может стать только достоверное сообщение, а не слухи.

"Если кто-то просто слышал от кого-то - это не основание. Но если, например, сосед говорит: "Я лично слышу, как ребенок систематически ругается матом" - тогда наш сотрудник собирает материалы, и при наличии достаточных оснований дело направляется в суд", - заключил Оспанов.