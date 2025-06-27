Законодательные поправки по облегчению процесса сноса ветхих домов и строительства на их месте новых многоквартирных домов могут поступить в парламент уже осенью текущего года, сообщил «Курсиву» председатель правления «Казахстанской жилищной компании» Алтай Куздибаев.

Изображение с сайта kz.kursiv.media сгенерировано нейросетью

По его оценкам, на снос 3,3 тыс. аварийных многоквартирных домов общей площадью около 10,5 млн квадратных метров потребуется 3,2 трлн тенге инвестиций. По новой программе взамен снесенного жилья казахстанцы получат аналогичную жилую площадь в комплексе, построенном на старом месте.

Закон может быть принят парламентом уже в 2026 году. После этого, считает Куздибаев, процесс сноса жилья и строительства на его месте нового облегчится.

Жильцы будут получать новые квартиры из расчета одну новую комнату в обмен на каждую существующую комнату. Кроме того, теперь предлагается прописать обязательства застройщика по аренде жилья для жителей снесенных домов в период, пока их новое жилье находится в процессе строительства.

Речь идет о необходимости сноса к 2029 году около 1,5 тыс. ветхих домов. В процессе реновации жильцы ветхих домов будут заключать договор долевого участия в строящемся ЖК, по которому будет предоставляться гарантия КЖК.

«То есть вот этот владелец ветхого жилья по сути как дольщик, мы ему даем ДДУ (договор долевого участия), и у него есть такая возможность, он может долю свою продать (до момента завершения строительства, если не желает ждать. – «Курсив»)», – сказал он.

Привлечение частных инвестиций поможет обновить внутриквартальные и магистральные сети. При этом застройщик сможет увеличить этажность дома, возводимого на месте ветхого жилья, и продать дополнительные квартиры на рынке. Поэтому, считает глава КЖК, процедура является выгодной и для акимата, и для застройщика, и для владельца старой квартиры, который останется жить в новом жилье в привычном районе.