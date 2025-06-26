В мажилисе продолжается обсуждение проекта нового Закона "О профилактике правонарушений". Документ, подготовленный министерством внутренних дел РК, предлагает существенно расширить участие граждан в обеспечении общественного порядка. Ключевая новация — введение материального поощрения для тех, кто фиксирует правонарушения с помощью технических средств, например видеосъемки, сообщает inbusiness.kz.

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Кто такие общественные помощники?

В Казахстане уже действует законодательная база, позволяющая гражданам добровольно участвовать в охране правопорядка. Согласно действующему закону, любой совершеннолетний гражданин, не имеющий судимости и проблем с психическим здоровьем, может обратиться в органы внутренних дел с заявлением. После проверки и согласования он включается в официальный список помощников и получает соответствующее удостоверение.

Общественные помощники не являются сотрудниками полиции, но имеют право:

• участвовать в патрулировании улиц;

• пресекать правонарушения;

• задерживать нарушителей и доставлять их в органы внутренних дел;

• требовать соблюдения общественного порядка;

• участвовать в оказании помощи пострадавшим;

• проводить профилактические беседы и правовое информирование.

Ограничения тоже есть: добровольцам запрещено применять спецсредства, участвовать в следственных действиях, выдавать себя за сотрудников правоохранительных органов или нарушать права граждан.

Как поощряют добровольцев

Система поощрения общественных помощников прописана в законе и регулируется через комиссии при акиматах. Решения о наградах — будь то благодарственные письма, грамоты, подарки или денежные премии — принимаются на основании представлений от полиции.

"Размер вознаграждений для таких граждан местные исполнительные органы устанавливают самостоятельно. По итогам 2024 года более 4,5 тысячи граждан, участвующих в охране общественного порядка, были поощрены территориальными акиматами", — сообщили в МВД РК.

Причем поощрение могут получить и те, кто официально не зарегистрирован как помощник, но сыграл значимую роль в предупреждении или раскрытии правонарушения.

Закон подчеркивает: участие в охране правопорядка — это не только право, но и обязанность соблюдать правовые нормы. Добровольцы обязаны:

• уважать права и свободы граждан;

• сообщать в полицию о правонарушениях;

• проходить подготовку;

• предъявлять удостоверение по требованию.

Причинами для исключения из числа помощников могут стать судимость, неоднократные административные правонарушения, а также выявленные психические заболевания.

Что изменится с новым законом?

Одним из ключевых положений законопроекта "О профилактике правонарушений" станет расширение круга органов, уполномоченных работать с общественными помощниками. Если сегодня взаимодействие осуществляется в основном с полицией, то в будущем подключиться смогут и другие правоохранительные структуры. Также предлагается расширить спектр задач самих помощников: помимо участия в патрулировании и профилактической работе, они смогут оказывать содействие в аналитической и консультативной деятельности, помогать на массовых мероприятиях и при взаимодействии с социально уязвимыми категориями граждан.

Наиболее обсуждаемая новелла — внедрение механизма финансового стимулирования.

К слову, многочисленные группы в соцсетях наглядно показывают рост числа добровольных фиксаций правонарушений на дорогах. Если поправки будут приняты, местные исполнительные органы получат право определять виды правонарушений, за фиксацию которых полагается вознаграждение. Таким образом, любой гражданин, зафиксировавший, к примеру, нарушение ПДД, сможет претендовать на часть штрафа, выписанного нарушителю. В МВД отмечают, что подобные практики уже успешно применяются в ряде стран.

Критика депутатов и недоверие общества: "стукачи" и утечки данных

Однако предлагаемая инициатива вызывает не только поддержку, но и критику. Одной из самых заметных реакций стало выступление депутата Натальи Дементьевой на заседании общественной палаты в мажилисе. По ее мнению, внедрение института "общественных помощников" и тем более идея материального стимулирования могут привести к тому, что граждане начнут фиксировать все подряд — не ради правопорядка, а ради личной выгоды.

"Не хотела бы называть, но скажу такое понятие современное, как "стукач". Насколько мы своей ментальностью готовы воспринимать таких людей, которые сообщат о правонарушениях вряд ли из соображений законопослушности, а больше, скорее, с целью наживы?" — заявила Дементьева.

Скепсис по поводу новой инициативы звучит и в социальных сетях. Некоторые пользователи рассказали о случаях, когда после фиксации нарушений через мобильные сервисы их персональные данные якобы становились известны самим нарушителям.

"Есть приложение 102 — там можно удаленно выслать фото [нарушения], и водителя оштрафуют. Но есть случаи, когда сотрудники передают твой номер нарушителям, и они потом треплют нервы", — написала одна из пользовательниц.

Редакция Inbusiness.kz направила запрос в МВД с просьбой пояснить, как такие утечки могут происходить. В ведомстве не стали отрицать факт возможной передачи данных, но подчеркнули, что необходим разбор каждого случая.

"Относительно разглашения сотрудниками полиции персональных данных по каждому случаю требуется дополнительная проверка. В этой связи необходимо подробно изложить обстоятельства происшествия для дачи соответствующей правовой оценки", — сообщили в МВД.

В настоящее время проект Закона "О профилактике правонарушений" находится на рассмотрении в законодательном органе Республики Казахстан. Однако уже сейчас он вызывает живой интерес и активное обсуждение — как среди депутатов, так и в гражданском обществе.