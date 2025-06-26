Сенат на пленарном заседании одобрил ратификацию соглашения между Казахстаном и Международным банком реконструкции и развития о займе в размере 46 миллиардов тенге, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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На что пойдут эти деньги

Речь идет о проекте "Ускоренная цифровизация для инклюзивной экономики Казахстана". Его целью является развитие устойчивой цифровой инфраструктуры и обеспечение доступа к высокоскоростному интернету для сельских жителей.

Среди основных задач:

подключение сел к интернету, чтобы сократить цифровое неравенство между городом и селом;

поддержка малого и среднего бизнеса, дистанционных услуг и инвестиций в регионах;

развитие телеком-инфраструктуры через партнерство государства и частного сектора.

По прогнозам разработчиков, реализация соглашения даст стимул технологическому развитию и поспособствует росту региональной экономики. Сообщается, что проект не потребует дополнительных средств из республиканского бюджета и не повлечет негативных социально-экономических последствий.

Международный банк реконструкции и развития (МБРР) - основное кредитное учреждение Всемирного банка, специализированное учреждение ООН, межгосударственный инвестиционный институт, учрежденный одновременно с Международным валютным фондом в 1944 году.

Напомним: в декабре прошлого года депутаты Сената одобрили ратификацию соглашения о займе в 52,3 миллиарда японских иен (168,1 миллиарда тенге) от Азиатского банка развития и о займе в МБРР на сумму 84,9 миллиарда японских иен (277 миллиардов тенге).