Вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев рассказал о планах по добровольной вакцинации мальчиков от вируса папилломы человека (ВПЧ) в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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В кулуарах Сената вице-министра спросили, когда в Казахстане могут начать прививать от ВПЧ не только девочек, но и мальчиков.

"С прошлого года мы начали прививать девочек от ВПЧ, который является достаточно страшным диагнозом и в будущем может вызвать такие заболевания, как рак шейки матки или другие онкологические заболевания. В части мальчиков сейчас уже рассматривается этот вопрос. На сегодняшний день мы его прорабатываем в рамках правительства. Планируется, предварительно, где-то через год начать эту работу", - ответил Тимур Султангазиев.

По его словам, Минздрав также планирует расширить возрастную категорию девочек, которые смогут вакцинироваться от ВПЧ. Также рассматривается вопрос платной вакцинации всех желающих.

"Стратегия такова, что мы должны максимально охватить имеющуюся категорию девочек. Для того чтобы расширить дальнейший охват девочек и (включить - прим.) мальчиков, мы должны довести степень вакцинации до 90 процентов. До конца этого года мы планируем довести до 90 процентов. Потом поэтапно будем расширять на другие возрастные категории девочек и на мальчиков", - добавил Султангазиев.