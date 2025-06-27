В Костанае на месте стадиона «Жастар» построят многоэтажные дома. Оказывается, участок под ним находится в частной собственности. Горожанам сообщили об этом 20 июня на общественных слушаниях по проекту детальной планировки участка в границах улиц Победы, Козыбаева, Пролетарская, 1 Мая и проспекта Назарбаева. Место, которое занимает стадион, - часть этой территории.

Уже около года стадион «Жастар» заброшен, его земля - в частной собственности / Фото Олега ПАКА

Генплану соответствуют

Первый же вопрос на слушаниях от руководителя филиала Общенациональной социал-демократической партии Дамира ДЖАКАНОВА был о том, как власть позволяет отнять у футбольной общественности спортивный объект.

- Этот земельный участок на праве частной собственности принадлежит ТОО «Зерде плюс». И собственник вправе сам решать, как его осваивать, - ответила заместитель руководителя отдела архитектуры и градостроительства акимата Костаная Ирина ЕРМОЛИНА.

Вместо стадиона появятся 8-этажный и 3-этажный дома, что генеральному плану не противоречит.

- Проектируемая территория площадью 17,5 га расположена в общественно-деловой зоне и частично в рекреационной, - сказала Ермолина, - в перечень объектов, размещаемых в общественно-деловой зоне, могут быть включены и жилые дома.

Сначала был разработан ПДП на 100 га, границы нового проекта сузили до 17,5 га / Фото Галины КАТКОВОЙ

А главный инженер проектов ТОО «Колдау» (разработчика ПДП) Ольга ТУМАНОВА подчеркнула, что будущие объекты не затронут парк Победы.

- Предусмотрено дополнительное озеленение территории, обустройство пешеходных дорожек, тротуаров, вся инженерная инфраструктура подключена к существующим сетям: газ, тепло, электроснабжение, водопровод, канализация - с учетом техусловий, согласованных соответствующими организациями, дороги выполнены с учетом красных линий застройки, - перечислила она.

Изъятие земель, снос частного сектора вокруг тоже никто не будет проводить, так как этого не требуется. Но, несмотря на столь миролюбивые условия, встреча прошла нервно. В последние минуты отведенного для этой процедуры часа люди просто сгрудились у микрофона и требовали их выслушать.

Это из раза в раз повторяющийся сценарий для подобных мероприятий. И, похоже, накал страстей программируется самим форматом слушаний. По закону они проводятся для того, чтобы проинформировать горожан, что в их районе будет строиться. Обязанность такая есть у исполнительной власти.

Как выразилась Туманова, «речь идет об изменениях в организации территории вокруг вас». И только. Рассказывают о концепции, рабочих проектов еще нет. Но как раз это и раздражает горожан, которые уже на такой стадии хотят подробностей и четких перспектив по времени.

«Через хребет»

Тем более в ситуации с ПДП именно в этом районе. Дело в том, что в ноябре прошлого года, напомнили участники слушаний, они уже собирались на похожее мероприятие. Но тогда речь шла о площади в 100 га в границах улиц Победы - Бородина - Шипина - Алтынсарина. Планируемые изменения задевали интересы множества жителей частного сектора, которые взвинчены еще с тех пор. Теперь им говорят, что речь идет только о 17,5 га. Пока. А заказчик ПДП прежний - ТОО «Зерде плюс».

- Так ПДП на 100 га отменен? Недействителен? - добивалась ответа одна из участниц слушаний. - Не будет новой застройки на такой большой площади? Вы нам четко ответьте? Вы же нам этими ПДП жизнь через хребет ломаете. Наши участки обесценились по этой причине, мы ни продать нормально ничего не можем, ни обменять, ни построиться. Потому что нас могут снести в любой момент. Вы это понимаете? Почему не отменяете ПДП на 100 га?

- Не недействителен. Но не в работе. При нехватке мощностей заказчик сам решил уменьшить границы. И переутверждает сейчас новый ПДП на площади 17,5 га... На данный период времени мы обсуждаем только ПДП на 17 га. Если по остальной территории есть вопросы, то в рабочем порядке прошу обратиться в отдел архитектуры. Дадим разъяснение, - отвечала Ермолина и повторяла сказанное, как мантру, много раз в ходе слушаний.

- Недавно аким Костаная сообщал, что в бюджет заложены деньги на новый генплан. Не получится, что сегодняшний проект детальной планировки - мартышкин труд. Завтра другой понадобится. Давайте мораторий на разработку ПДП объявим до утверждения изменений в генплан, - предложил Дамир Джаканов.

Ему ответили, что при корректировке генерального плана этот ПДП будет учтен как уже разработанный.

Хотим все знать

Горожане спрашивали, рассчитаны ли коммуникации, проложенные в этом районе в советское время, на новые многоэтажные строения. Хватит ли парковочных мест, если уже сегодня, в дни матчей на стадионе «Центральный», в округе машину поставить проблематично, а еще добавятся владельцы авто из новых многоэтажек?

- Что касается нагрузок, то на проектируемые 8-этажное и 3-этажное здания, они согласованы с эксплуатирующими организациями, - ответила Ольга Туманова.

До нее архитектор ТОО «Колдау» Рашид БЕКТУРОВ говорил, что на участке предусмотрены две парковки, в том числе с зарядными устройствами для электромобилей. Кроме того, разработчик в ПДП заложил подземный паркинг. Но будет он или нет, решит застройщик.

Председатель ОСИ «Козыбаева, 153» Сауле ХУСАИНОВА настойчиво спрашивала, где у новостроек будет точка подключения к электроснабжению и где новые дома будут подключаться к теплосетям.

Сауле Хусаинова задавала много конкретных вопросов и хотела таких же ответов / Фото Галины КАТКОВОЙ

- Мы свой кабель тянули от областной больницы, - пояснила она. - И по теплоснабжению есть вопросы. Вы знаете, что тепло на стадион «Жастар» шло через наш дом? Если схема сохраняется, то почему с нами ее не согласовывают?

- Мы подключаемся от существующей трансформаторной подстанции, тянем кабель к своим домам, ставим свою ТП, - ответила Ольга Туманова, - что касается теплосетей, они не должны проходить под жилой застройкой, их необходимо вынести.

- Вы мне не рассказывайте, как должно быть. Скажите, как будет... Еще вопрос: будут ли забивать сваи под фундаменты новых домов? Когда рядом с нами фирма «Елена Д» забивала сваи под многоэтажку, у нас стекла вылетали, трещины по стенам шли, - заявила Хусаинова.

- Все, что касается строительства, решается рабочим проектом. Тогда будет ясно, какой предусматривается фундамент. ПДП - это другая стадия, другие функции, - пояснила Туманова. - То есть решение будет принято при строительстве.

- То есть мы должны бегать и жаловаться, когда они уже начнут сваи вколачивать? - возмутилась председатель ОСИ.

Люди и процедуры

Корреспондент «НГ» спросила, можно ли как-то учесть мнение жителей сейчас, посоветовать им алгоритм действий - обратиться в ГАСК, написать письмо в отдел архитектуры, чтобы учли их печальный опыт при выдаче АПЗ или при утверждении эскизного проекта. Возможно ли это в принципе? Реально же есть проблема. И все об этом прекрасно знают. Когда на улице Толстого забивали сваи под многоэтажные дома, директор архитектурного ателье «Дом» Мария БАЙТУРИНА на похожих слушаниях говорила, что эти работы угрожают состоянию здания, являющегося историческим памятником, где они размещаются.

Я ответ получила стандартный: есть современные технологии сваебойных работ, будет рабочий проект, тогда и сможете контролировать, что именно им будет предусмотрено.

Каким образом контролировать, непонятно.

- Разве утверждение рабочего проекта требует проведения общественных слушаний? - попыталась я углубиться в тему.

Выяснилось, что законом предусмотрено проведение оценки воздействия на окружающую среду до получения разрешения на строительство. Вот если уследите за ним, то, возможно, и донесете свои чаяния...

Формально слушания закончились, а вопросы у людей остались / Фото Галины КАТКОВОЙ

Час, отведенный на слушания, пролетел быстро. А вопросы не были исчерпаны. У микрофона стояло несколько человек. Председательствующая Ермолина несколько раз повторила, что по регламенту время вышло, надо голосовать. Народ стал возмущаться.

Не первый раз публичные слушания оставляют ощущение формальности. Люди настырно задают как бы не те вопросы про свою жизнь и свои интересы. А их настойчиво возвращают в узкое русло процедуры. Так что от встречи стороны хотят разного. Одни - ясности и четких ответов на насущные вопросы, другие - чтобы слушания зачли. На этих раздраженные участники заявляли, что не понимают, за что должны голосовать и, главное, что зависит от этого.

Представитель разработчика ПДП осталась после слушаний, чтобы ответить на вопросы / Фото Галины КАТКОВОЙ

К сведению, если бы дружно проголосовали против, то слушания считались бы несостоявшимися. Их пришлось бы назначать еще раз и, возможно, ответы на вопросы стали бы более исчерпывающими. Но справедливости ради надо отметить, что, когда микрофон в зале отключили, с горожанами остались общаться разработчики ПДП и представитель заказчика.