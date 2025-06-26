Также срочников, обучающихся на гранте в вузе, освободят от отработки. Депутаты сената одобрили изменения в законодательство по вопросам военно-патриотического воспитания, воинской службы и перераспределения функций между центральными госорганами, передает Informburo.kz.

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Теперь получить отсрочку от призыва на обучение казахстанцы смогут только один раз на каждый уровень образования. Также поправки предусматривают автоматизацию воинского учёта. Оповещать призывников будут через сообщения и eGov.

Кроме того, в Казахстане начнут действовать следующие нормы:

введение системы военно-патриотического воспитания на республиканском и местном уровнях через специальные координационные советы;

углублённая допризывная подготовка при школах и колледжах. Прошедшие ученики получат преференции при поступлении в военные вузы и на службу по контракту.

Казахстанцы, которые уже прошли срочную службу, смогут поступать в вузы без сдачи ЕНТ на платной основе. Тех, кто обучается по государственному заказу, не будут обязывать отрабатывать грант. Также предусмотрены другие меры социальной поддержки: