В Казахстане за сталкинг может грозить арест. Об этом сегодня говорилось на пленарном заседании Сената, где обсуждали законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам оптимизации уголовного законодательства", передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Во время сессии вопросов и ответов сенатор Сакен Арубаев задал вопрос заместителю генпрокурора Асету Чиндалиеву о целесообразности введения отдельной статьи за сталкинг в Уголовном кодексе.

"В рамках обсуждаемого законопроекта предлагается ввести в Уголовный кодекс статью 115-1, которая устанавливает уголовную ответственность за сталкинг. То есть за навязчивое преследование, вызывающее у другого человека чувство страха, тревожности или дискомфорта. Несмотря на то что некоторые элементы сталкинга частично уже охвачены действующими нормами, насколько оправданно выделение его в отдельную статью? Какие меры предусмотрены для предотвращения злоупотреблений при применении этой нормы?" - поинтересовался Арубаев.

Чиндалиев подтвердил, что в Казахстане действительно планируют ввести статью за сталкинг.

"Да, мы вводим уголовную ответственность за сталкинг. Это когда человек докучает другому - звонит, следит, появляется в соцсетях, на улице, мешает жить. Мы хотим ввести наказание, чтобы предотвратить более тяжкие преступления, которые могут последовать после такого преследования", - пояснил он.

По словам заместителя генпрокурора, если после сталкинга человек нанесет тяжкий вред здоровью жертвы, его действия будут квалифицироваться по совокупности статей Уголовного кодекса: как по статье о сталкинге, так и, например, по статье 106 ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" - прим.).

"Все следственные действия будут проводиться в полном объеме. За действиями следователя будет следить прокурор, суд; также будет осуществляться ведомственный контроль. Поэтому считаю, что предусмотрены все механизмы для исключения злоупотребления этой статьей", - добавил Чиндалиев.

Спикер Сената Маулен Ашимбаев уточнил, какое именно наказание предусматривается за сталкинг. Заместитель генпрокурора отметил, что за сталкинг будет предусмотрен штраф или арест сроком до 90 суток.

Сталкинг (от англ. stalking - "преследование") - это форма навязчивого поведения, при котором один человек систематически следит, наблюдает, контактирует или угрожает другому, вызывая у жертвы чувство страха, дискомфорта или опасности. Это может включать физическое преследование, слежку, отправку нежелательных сообщений, звонков или даже использование информации из социальных сетей для контроля над человеком.