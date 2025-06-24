Российский комик Азамат Мусагалиев внесен в перечень лиц, которые, по мнению Киева, угрожают национальной безопасности Украины. Соответствующий документ опубликован на сайте украинского министерства культуры и стратегических коммуникаций, передает ТАСС.

Фото t.me/azabraza84

"Дополнить перечень лиц, которые осуществляют угрозу национальной безопасности, включить лицо: Мусагалиев Азамат Тахирович", - говорится в приказе министерства.

Причиной этого решения называется участие комика в концерте в ДНР в 2023 году, где он исполнил юмористическую патриотическую песню, а также его поддержка действий России и лично президента РФ Владимира Путина.

Этнический казах Азамат Мусагалиев известен по шоу «Однажды в России», «Где логика?», «Звезды», «Это про меня» и «Я тебе не верю». Он также был капитаном команды КВН «Сборная Камызякского края».

Концерты последних были отменены в Казахстане осенью 2023 года. "Камызяки" запланировали три выступления в Астане и Алматы, но организатор принял решение отменить тур из-за негативного резонанса в соцсетях. Отдельные посты и комментарии тогда переросли в петицию, которую подписали свыше 16 тыс. человек. Поводом для недовольства стало все то же участие Мусагалиева в концерте в ДНР.