О ликвидации порывов на тепловых сетях аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ говорил на аппаратном совещании 23 июня. Отметил, что в этом году на сетях было зафиксировано 49 порывов, в прошлом году - 38.

- Вот ул. Баймагамбетова, мы проект сейчас делали и остановили его, чтобы сделать водоотведение, - сказал Жундубаев. - Мы делали дорогу и дали вам время на опрессовку. Вы ее сделали, и мы после укладываем новый асфальт. Когда асфальт положили, пришлось его вскрыть возле медколледжа. Теперь вы пишете мне письмо, что вы хотите вскрыть дорогу на ул. Алтынсарина и ул. Баймагамбетова, потому что там порывы образовались. Почему когда мы вам говорим, что будем делать дорогу, почему вы на 100% все меры не принимаете?

Главный инженер Вячеслав ПЛОТНИКОВ и директор КТЭК Азамат АУЖАНОВ попытались оправдаться. Последний сообщил, что второй порыв вскрылся уже после того, как был уложен новый асфальт.

- Где главный инженер? Вы человек с опытом. Дорогу мы вскрыли, сети опрессовали. Понятно, что там нашли порывы. Я вам дал поручение сделать все до конца. Вы сказали: окей. Асфальт закатали, а теперь вы говорите, что возле медколледжа надо вскрыть. Потому что 10 домов из-за вашего головотяпства сидят без горячей воды. Как это понимать? Почему вы сразу не выявили порывы по всей трассе? Лучше бы мы асфальт положили на 10 дней позже, чем сейчас будем его заново вырезать! Потому что это ваше головотяпство, вы, главный инженер и директор, бесконтрольно это делаете.

Аким поручил руководителю отдела ЖКХ наказать руководство теплокомпании.

- На будущее имейте в виду - так делать непрофессионально, - высказался Жундубаев. - Любой дурак, я не знаю, мог бы подумать о сетях, прежде чем асфальт класть. Сказали бы: "Дайте нам 5 дней, мы еще водой пройдем". Я понимаю, я вас всегда защищаю. Там теплотрасса в ужасном состоянии. Мы поэтому заложили реконструкцию ул. Баймагамбетова. Я же поддерживаю вас. Но почему бы вам голову не включить и не попросить время на выявление порывов? Если бы вы все это сделали и она порвалась, вы бы могли развести руками. Но вы же этого не сделали. Надо справедливо вас наказать.

Аким также посетовал, что население в просчетах КТЭК будет винить городское начальство:

- Завтра СМИ напишут, что повторно вскрывают асфальт... Кто плохой? Точно не Плотников и Аужанов! Аким, потому что не видит, не смотрит, не понимает, что делает. И лишь бы им асфальт положить, лишь бы им то сделать, пятое-десятое. Это будет обсуждаться. Чтобы таких рисков не было, вы должны на 100% отрабатывать. Не будете дорабатывать, будем наказывать. Не будете справляться, будем увольнять - весь процесс расказал вам, - резюмировал Марат Жундубаев.

Фото Георгия ГОВОРОВА