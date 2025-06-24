Гособвинитель обычно, если и не выступает адвокатом потерпевших, то бьется с ними за одно дело - наказать подсудимого. Из-за этого редко можно наблюдать противоречия между этими участниками процесса.

Сегодня, 24 июня, в прениях по делу о гибели в ДТП трех учителей, произошел именно такой случай. В чем не сошлись близкие погибших с прокурором?





Дело водителя грузовика Исмоилжона РОЗАКУЛОВА рассматривает Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Костанайской области. В результате столкновения фуры, которой управлял Розакулов, и "Альфарда", перевозившего пассажиров, погибли три человека.

В прениях прокурор Алма НУРСЕИТОВА обратила особое внимание на то, что обвиняет Розакулова в преступной халатности и самонадеянности:

- По дороге он чувствовал, что устал, но, поскольку не было мест для остановки, не остановился и двигался дальше. На допросе говорил, что спал недолго, проснулся после удара.

Нурсеитова отметила, что признание, чистосердечное расксаяние и наличие малолетних детей являются смягчающими обстоятельствами для Розакулова, а отягчающих обстоятельств в деле нет. И потребовала для подсудимого 5 лет лишения свободы с отбыванием срока в учреждении минимальной безопасности, а также лишения водительских прав на 7 лет.

Все потерпевшие заявили, что 5 лет - слишком мало за смерть их близких.

- Сколько бы ни дали этому человеку лет, ему все будет мало, - сказала мать погибшей Карины Лаврик Ирина ЛАВРИК. - Единственное, что могло бы его оправдать: тут говорят про какие-то смягчающие обстоятельства, единственное смягчающее - это если бы он умер за рулем. Малолетние дети - это отягчающее. Ели у него малолетние дети, почему он не мог остановиться и выспаться?! Почему он гнал?!

Лаврик попросила наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Представитель потерпевших Дильмурат САРСЕНОВ заявил, что он и его доверители не увидели у Розакулова чистосердечного раскаяния, и потребовал максимально строгого наказания.

Защитник Розакулова просил для подзащитного наказание, не связанное с лишением свободы. Отметил, что водитель "Альфарда", потерпевший Талгат Сеитов, нарушил закон, запрещающий использовать праворульное авто в качестве такси. И заявил: "Если бы Сеитов не выехал в тот день таксовать, близкие погибших сейчас бы их не оплакивали".

Прокурор возразила:

- Вместо авто Сеитова могло быть другое транспортное средство. Причина ДТП в том, что Розакулов выехал в утомленном состоянии.

Приговор судья огласит 26 июня.

Фото автора