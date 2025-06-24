Новая процедура регистрации въезжающих в РФ иностранцев вводится в качестве эксперимента и не является изменением в безвизовом режиме взаимных поездок граждан России и Казахстана, передает Informburo.kz.

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Посольство России в Казахстане разъяснило, что изменится при въезде граждан Казахстана в Россию с 30 июня.

С 30 июня 2025 года и в течение года во всех пунктах пропуска через государственную границу РФ будет проводиться эксперимент по апробации правил и условий въезда в Россию иностранцев. В частности, иностранным гражданам, планирующим въезд в РФ, которым не требуется виза, предлагается заранее пройти процедуру регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации и предоставить в электронной форме посредством мобильного приложения ruID заявление о въезде в Российскую Федерацию.

"Вводимая в качестве эксперимента новая процедура регистрации въезжающих в Российскую Федерацию иностранных граждан не является изменением в безвизовом режиме взаимных поездок граждан Российской Федерации и Республики Казахстан. Обращаем внимание на добровольный характер заполнения в рамках эксперимента заявления о въезде в Российскую Федерацию с использованием приложения ruID", – сообщили в посольстве.

Там отметили, что отсутствие заполненного заявления о въезде не окажет влияния на проведение пограничного контроля российскими пограничными органами. Однако казахстанцам всё же рекомендуют воспользоваться приложением ruID в том числе для получения дополнительных преимуществ на территории России:

можно получать все доступные государственные услуги онлайн;

оформить российскую сим-карту;

оплачивать штрафы, налоговые задолженности и госпошлины.

Согласно новым правилам, заявление о въезде подается заранее – не позднее, чем за 72 часа и не раньше, чем за 90 дней до поездки. В экстренных случаях, например, при болезни или смерти родственника, заявление о въезде можно оформить за четыре часа – для этого следует предоставить документы, подтверждающие особые обстоятельства.

"Чтобы подать заявление, установите приложение ruID (будет доступно для скачивания в магазинах приложений не позднее 24 июня) и зарегистрируйтесь в нём. Если у вас уже имеется аккаунт на российских Госуслугах, вы можете авторизоваться в приложении ruID, используя свой логин и пароль", – говорится в сообщении.

Отмечается также, что для завершения регистрации биометрических данных в Единой биометрической системе, необходимо в течение 10 дней после въезда на территорию России посетить отделение банка с документами, удостоверяющими личность.

В России проводят эксперимент по сбору биометрических данных у иностранных граждан и лиц без гражданства при въезде и выезде из страны. Первый этап эксперимента начался с 1 декабря 2024 года. С этого времени изображение лица и отпечатки пальцев обязаны сдавать казахстанцы, прибывающие в международные аэропорты Москвы – Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковский и через автомобильный пункт пропуска Маштаково в Оренбургской области.