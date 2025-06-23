Дно Тобола с помощью дрона исследуют учёные из КРУ в Костанае
Андрей СКИБА
Сегодня, 23 июня, свои исследования они вели на берегу Тобола (недалеко от мавзолея им. Алтынсарина). Подробнее об исследованиях и используемом оборудовании - в материале «НГ».
В рамках госпроекта
Проект направлен на создание системы оперативного мониторинга водных ресурсов и экологического контроля гидротехнических инженерных сооружений в регионе. Такие работы проводятся уже третий год, преимущественно в летнее время, в рамках госпроекта Министерства науки и высшего образования РК, но при необходимости срок будет увеличен. Окончательные результаты исследования будут известны только в конце этого года.
Первый и единственный в области
Специалисты Научно-исследовательского института прикладной биотехнологии (НИИ ПБ) КРУ им. Байтұрсынұлы используют гидрографический дрон Apache 3 - современный беспилотный водный аппарат, способный исследовать рельеф дна с детализацией до 1 см. Он единственный в области и один из немногих в Казахстане.
Это автономная система, включающая наземную станцию управления и беспилотное судно, оснащённое одночастотным эхолотом и датчиком параметров воды.
Связь между станцией и судном проходит по радиоканалу или через сотовую сеть, что позволяет проводить исследования даже в удалённых участках водоёмов.
Где уже применяли дрон
В прошлом году дрон Apache 3 уже применялся в экспедициях по оценке рельефа дна и водных объёмов Верхнетобольского и Каратомарского водохранилищ.
- Для нашего региона это уникальная технология и одна из самых современных и совершенных на данный момент. После изучения дна все цифровые данные переводятся на компьютер, - отмечает заведующий физико-химической лаборатории КРУ, ответственный научный исполнитель проекта Вадим ЧАШКОВ. - Дрон создаёт цифровое облако точек, которое позволило нам, например, создать цифровую 3D-модель водохранилища и оценить объём воды в нём. Так мы изучили, что глубина Каратамарского водохранилища доходит до 30 метров - а это уже серьёзные данные.
Дрон купили в рамках госпроекта, его стоимость около 30 млн тенге. Он китайского производства, но учёные отмечают, что китайские разработки в области беспилотных систем - сейчас одни из лучших в мире. Максимальная скорость беспилотника - 15 км/ч. Его можно применять на расстоянии до 3 км от берега.
Почему это важно?
Сбор и анализ данных о глубинах, подводных формах и состоянии воды помогают оценивать экологическое состояние водоёмов, своевременно выявлять потенциальные угрозы и используются для планирования реконструкций гидротехнических сооружений и водопользования.
- Мы видим, что данные по объёму воды в этих водохранилищах, которые имеются у госорганов, не совсем совпадают с нашими, - отмечает декан факультета сельскохозяйственных наук КРУ, руководитель проекта Алмабек НУГМАНОВ. - Поэтому использование беспилотной технологии позволяет получить максимально точные данные с минимальными затратами времени и ресурсов. Это важно, например, для синоптиков, для сельского хозяйства, экологии и т.д.
К тому же, как отмечают учёные, каких-то серьёзных исследований дна Каратамарского и Верхнетобольского водохранилищ пока не проводилось. Ещё интереснее исследовать их после прошлогоднего паводка.
Руководитель проекта отмечает, что учёные также делали забор воды из Тобола. И, по данным исследований, ситуация благополучная - пробы на химический состав и изучение радионуклидов и тяжёлых металлов в воде показали, что её состав сейчас нормальный.
Кроме воды, учёные также исследуют грунт со дна и в прибрежной зоне.
К сожалению, помочь, например, спасателям при поисковых работах на водоёмах дрон не сможет, так как использует для исследования дна лишь звуковой сигнал, который не сможет распознать тело утонувшего человека.
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